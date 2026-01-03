Điện ảnh Việt và cú “bùng nổ” năm 2025

Năm 2025, điện ảnh Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc khi phim trong nước chiếm tới hơn 60% thị phần, trong đó có sự trở lại của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng.

Đoàn làm phim “Mưa đỏ” giao lưu với khán giả. Ảnh: Galaxy Studio

Phim Việt chiếm ưu thế về thị phần và doanh thu

Năm 2025 ghi nhận sự phát triển vượt bậc của phim Việt. Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê số liệu phòng vé độc lập), tính đến ngày 26/12/2025, tổng doanh thu của phim Việt tại thị trường trong nước đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với năm 2024 (khoảng 1.900 tỷ đồng).

Trong đó, tổng doanh thu của 10 phim Việt ăn khách nhất năm nay đạt tới 2.765 tỷ đồng, tăng hơn 1,6 lần so với tổng doanh thu top 10 của năm ngoái là 1.715 tỷ đồng.

“Mưa đỏ”, bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích trong năm 2025.

Riêng “Mưa đỏ” đóng góp 714 tỷ đồng, điều chưa từng có đối với một bộ phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng. Đây cũng là con số doanh thu cao nhất trong lịch sử mà một bộ phim điện ảnh Việt Nam đạt được tại thị trường trong nước.

Đồng thời, trong số 10 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất từ trước tới nay, có tới 7 phim được ra rạp trong giai đoạn 2024-2025.

Top 10 phim Việt đạt doanh thu cao nhất trong năm 2025: Mưa đỏ (714 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (242 tỷ đồng),Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Truy tìm Long Diên Hương (196 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng).

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế.

Phim “Tử chiến trên không”, bộ phim hành động dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng nhấn mạnh đến một điều rất quan trọng là không khí sáng tạo, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hằng tuần, hằng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường.

Những thành công này kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam.

Điện ảnh Việt có sự tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, đà tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và sức lan tỏa của loạt phim nội địa ăn khách năm 2025 là minh chứng cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm những thị trường điện ảnh có tốc độ phát triển ấn tượng nhất toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam cũng là một trong số ít những thị trường điện ảnh phục hồi nhanh nhất sau cuộc khủng hoảng của dịch Covid-19 từ năm 2020.

Sự phát triển vượt bậc của điện ảnh Việt Nam thể hiện ở chỗ: Năm 2023 thị trường đã phục hồi bằng thời kỳ trước Covid-19; năm 2024 và 2025 có sự tăng trưởng mạnh mẽ- thị phần phim Việt năm 2024 đạt gần 50% so với 30% thời trước Covid-19; năm 2025 thị phần phim Việt chiếm đến 62% (hơn 3.000 tỷ đồng), tăng mạnh so với tỷ lệ 42% của năm 2024.

“Quán Kỳ Nam”, bộ phim có tính thẩm mỹ cao và nhiều thông điệp sâu sắc.

Đồng thời với thành công của phim Việt ở thị trường trong nước, nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật tìm kiếm thành công tại các liên hoan phim quốc tế. Có thể kể đến “Quán Kỳ Nam”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh”, “Tử chiến trên không”... đều công chiếu hoặc giới thiệu rộng rãi tới công chúng ở những liên hoan phim quốc tế khác nhau trên thế giới.

“Chúng ta đang có một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định.

Bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Galaxy Group – Chủ tịch điều hành Hội đồng Quản trị Galaxy Studio nhìn nhận, điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Sau dịch Covid-19, điện ảnh Việt Nam tăng trưởng hơn 20% so với năm 2019, trong khi nhiều nước phát triển mạnh về điện ảnh như Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ phục hồi khoảng 60%.

Đặc biệt, năm 2024, phim nội địa ghi nhận đạt 42% thị trường, còn năm 2025 tạm tính đã đạt 62% thị phần toàn quốc. “Đây là một thành công rực rỡ đến từ công sức của tất cả những người tham gia vào điện ảnh Việt cũng như các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ”, bà Đinh Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Cục trưởng Điện ảnh Đặng Trần Cường cũng cho rằng, từ sau Covid-19 đến nay, nền điện ảnh Việt Nam nằm trong số rất ít nước có tốc độ tăng trưởng cao. Từ 2023 đến nay, mỗi năm, số lượng phim được sản xuất luôn tăng và năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ về doanh thu.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, những kỷ lục mới trong doanh thu vé rạp, đặc biệt là thành công của 2 bộ phim có đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Mưa đỏ” trong năm 2025 cho thấy bước ngoặt lớn, đánh dấu sự phát triển về tư duy làm phim của các nhà làm phim cũng như sự quan tâm của khán giả đối với dòng phim mang yếu tố lịch sử, chiến tranh và nghệ thuật.

Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho cả nền điện ảnh Việt Nam nói chung, và cũng là tiền đề cho những sáng tạo mới, cho sự cất cánh mới của điện ảnh Việt trong năm 2026.

