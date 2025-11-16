Mùi cỏ cháy khai mạc Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam XXIV đã khai mạc tối 15/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim mở màn “Mùi cỏ cháy”.

Tuần phim chào mừng LHP mở màn với bộ phim “Mùi cỏ cháy” cùng buổi giao lưu với êkip thực hiện bộ phim

Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV do Cục Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức, nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh cách mạng Việt Nam và cũng là dịp để khán giả yêu điện ảnh có cơ hội thưởng thức những bộ phim về đề tài cách mạng và nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc.

Tuần phim diễn ra từ 15 – 20/11/2025, quy tụ 19 bộ phim Việt Nam nổi bật, từ các tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh cách mạng đến những bộ phim hiện đại phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại: Vầng trăng thơ ấu, Đào, Phở và Piano, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ, Bình minh đỏ, Mưa đỏ, Hoa nhài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hà Nội 12 ngày đêm, Nhà tiên tri, Người trở về, Những người viết huyền thoại, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Vợ chồng A Phủ...

Các bộ phim không chỉ khắc họa vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam mà còn tôn vinh tinh thần chiến đấu, lao động, sáng tạo của dân tộc trong nhiều thời kỳ lịch sử.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu khai mạc Tuần phim

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh: "Tuần phim chào mừng là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại của điện ảnh Việt Nam. Từ những khán phòng chiếu phim hôm nay, ngọn lửa của tình yêu điện ảnh sẽ được lan toả, kết nối hàng triệu trái tim khán giả, truyền thêm niềm tin cho những người làm nghề và cho hành trình phát triển của điện ảnh nước nhà".

Khẳng định Tuần phim là lời mời gọi khán giả cả nước cùng đồng hành với LHP, cùng nâng niu, trân trọng và tự hào về những tác phẩm mang đậm hồn cốt Việt Nam, Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt chia sẻ, mở màn Tuần phim là bộ phim Mùi cỏ cháy– tác phẩm xúc động của đạo diễn Hữu Mười, biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười bày tỏ sự xúc động khi đã 13 năm trôi qua, Mùi cỏ cháy vẫn đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả

Bộ phim kể về bốn sinh viên Hà Nội lên đường chiến đấu tại Quảng Trị năm 1972, là bản anh hùng ca về tuổi trẻ, lòng yêu nước và khát vọng sống đẹp.Mùi cỏ cháy là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa – bởi hơn cả một tác phẩm điện ảnh, đây là lời tri ân dành cho thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, và cũng là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh Việt Nam – dòng điện ảnh nhân văn, đầy cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngay sau buổi chiếu phim Mùi cỏ cháy, hàng trăm khán giả có mặt tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã cùng hòa trong không khí gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim, cùng lắng nghe những câu chuyện hậu trường thú vị, những chia sẻ chân thành về quá trình sáng tạo và cống hiến cho điện ảnh nước nhà.

Các diễn viên chia sẻ những ký ức trong quá trình thực hiện bộ phim

Tham gia buổi giao lưu có đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười; diễn viên, NSƯT Lê Chí Kiên - vai Đại đội trưởng Phong; diễn viên Lê Văn Thơm - vai chiến sĩ Thành.

Sau 13 năm kể từ khi ra mắt, Mùi cỏ cháy vẫn vẹn nguyên những giá trị lịch sử và được nhiều khán giả, trong đó có nhiều khán giả trẻ yêu thích. Nhiều bạn trẻ bày tỏ, sau hơn 90 phút phim, Mùi cỏ cháy một lần nữa mang lại rất nhiều những cảm xúc, suy ngẫm, dẫu chiến tranh đã lùi xa và thời điểm bộ phim ra mắt cũng đã cách đây hơn một thập kỷ.

Xuyên suốt chiều dài của lịch sử điện ảnh Việt Nam, đã có hàng trăm bộ phim truyện đề tài về các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bản anh hùng ca yêu nước đã được nhiều tác phẩm điện ảnh truyền tải chân thực, sống động, tạo nhiều ấn tượng và đã đồng hành cùng các thế hệ người Việt, cả trong chiến tranh lẫn thời bình.

Diễn viên Lê Văn Thơm giao lưu cùng khán giả

Trong số những bộ phim ấn tượng ấy, Mùi cỏ cháy được công chiếu lần đầu tiên từ năm 2012, tái hiện chân thực về 81 ngày đêm chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam tại Thành cổ Quảng Trị.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười bày tỏ sự xúc động khi đã 13 năm trôi qua, Mùi cỏ cháy vẫn đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Bộ phim với bốn nhân vật chính là các chàng trai sinh viên khoa Văn – cũng là 4 người con của thủ đô Hà Nội – được đặt tên rất đặc biệt là Hoàng - Thành - Thăng - Long.

Buổi giao lưu nhiều cảm xúc

Những chàng trai trẻ tạm gác bút nghiên để lên đường ra trận và chiến đấu hết mình ở thành cổ Quảng Trị. Bộ phim được cố nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm – một trong những chiến sĩ trực tiếp trải qua cuộc chiến chắp bút và dựa trên những câu chuyện có thật về những người bạn của ông thời chiến, trong đó có Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - tác giả cuốn Nhật ký tuổi 20.

Êkip thực hiện bộ phim cũng đã chia sẻ cùng khán giả những câu chuyện vẹn nguyên xúc cảm, mang đến cho thế hệ hôm nay hình dung rõ nét hơn về một bộ phim có đề tài chiến tranh, chuyển tải câu chuyện xúc động về những người lính trẻ với bối cảnh mùa hè rực lửa ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cảm xúc đọng lại trong mỗi khán giả sau buổi chiếu là tình cảm xúc động trước sự hi sinh của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, với những rung động hồn nhiên của tuổi học trò và nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ.

Êkip phim Mùi cỏ cháy xúc động đón nhận tình cảm của khán giả tại buổi giao lưu

"Được gặp gỡ, giao lưu với các thành viên tham gia trực tiếp vào bộ phim, được trò chuyện, lắng nghe nhiều câu chuyện thời chiến, câu chuyện thời bình và câu chuyện trên phim trường khi thực hiện bộ phim Mùi cỏ cháy, đó là một kỷ niệm khó quên đối với tôi và nhiều khán giả trẻ có mặt tại đây hôm nay", Phương Thảo, một bạn trẻ có mặt tại buổi giao lưu bày tỏ.

Trong những ngày qua, đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu điện ảnh đã xếp hàng để sở hữu những tấm vé của Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV. Sự hưởng ứng của đông đảo khán giả cho thấy sức hút bền bỉ của điện ảnh Việt đối với công chúng, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của Tuần phim trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với người xem.

Nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu điện ảnh đã xếp hàng để sở hữu những tấm vé của Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV

Trong thời gian diễn ra Tuần phim, nhiều buổi giao lưu với đạo diễn, diễn viên và ê kíp sản xuất sẽ được tổ chức sau suất chiếu một số bộ phim. Các buổi giao lưu hứa hẹn mang lại cho khán giả cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, tìm hiểu câu chuyện sáng tác và những lát cắt thú vị phía sau màn ảnh.

Song song với các hoạt động tại Hà Nội, Tuần phim còn được triển khai đồng thời ở một số tỉnh, thành phố, góp phần đưa tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả cả nước và tạo sức lan tỏa rộng rãi cho LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

