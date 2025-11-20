Tilly Norwood và xu hướng diễn viên AI: Hollywood trước làn sóng “ngôi sao ảo”

Tilly Norwood – nữ diễn viên hoàn toàn do AI tạo ra đang trở thành tâm điểm của Hollywood và mở ra xu hướng diễn viên ảo trên toàn cầu. Khám phá khả năng diễn xuất, tương lai của diễn viên AI và cách công nghệ đang thay đổi ngành giải trí.

Diễn viên AI và khả năng diễn xuất: Ranh giới giữa thật và ảo

Hollywood đang bước vào một kỷ nguyên mới của giải trí với sự xuất hiện của diễn viên AI. Trong số đó, Tilly Norwood – nữ diễn viên hoàn toàn do máy tính tạo ra đang gây bão và mở ra những cuộc tranh luận sôi nổi về nghệ thuật, công nghệ và tương lai của điện ảnh. Người đứng sau Tilly là Eline Van der Velden, nhà sáng lập công ty Particle6, người đã dành nhiều năm xây dựng “vũ trụ AI” riêng cho cô.

Tilly Norwood – “ngôi sao ảo” của Hollywood chuẩn bị ra mắt trong vũ trụ AI do Particle6 xây dựng. Ảnh: Particle6

Tilly Norwood, 24 tuổi, được thiết kế với hình ảnh “bông hồng Anh” – mái tóc nâu, đôi mắt to tròn và thần thái vừa thân thiện vừa cuốn hút. Khác với các nhân vật AI trước đây như Lil Miquela, Tilly trông rất thực và gần gũi, khiến khán giả cảm giác như đang xem một diễn viên thật. Tuy nhiên, khi thông tin về việc các công ty quản lý nhân tài muốn ký hợp đồng với cô lan truyền, Hollywood phản ứng dữ dội. Nhiều ngôi sao hàng đầu như Toni Collette, Emily Blunt, Amy Poehler, thậm chí Ryan Reynolds, đều bày tỏ lo ngại. SAG-AFTRA cũng cảnh báo rằng Tilly “không có kinh nghiệm sống và cảm xúc, và khán giả có thể không quan tâm đến nội dung do máy tính tạo ra”.

Eline Van der Velden khẳng định rằng cô yêu diễn viên thật và muốn xem họ biểu cảm, nhưng với hướng đi đúng, AI hoàn toàn có thể diễn xuất theo cách người chỉ đạo mong muốn. Giống như nhân vật hoạt hình Elsa trong “Frozen”, Tilly có thể được hướng dẫn bộc lộ cảm xúc và phản ứng trong từng cảnh, từng ánh mắt. Điều đặc biệt ở Tilly là khả năng tương tác linh hoạt trong các dự án 100% AI. Van der Velden và đội ngũ của cô đang xây dựng một vũ trụ nơi Tilly không chỉ xuất hiện mà còn có tính cách riêng, khiếu hài hước và thậm chí khả năng phản ứng tự động. “Chúng tôi muốn Tilly trở thành một nhân vật AI thực sự sống động, chứ không chỉ là hình ảnh tĩnh trên màn hình”, cô nói.

Eline Van der Velden nhà sáng lập công ty Particle6. Ảnh: Particle6

Xu hướng diễn viên AI trên toàn cầu

Tilly Norwood chỉ là phần nổi của xu hướng diễn viên ảo đang lan rộng khắp thế giới. Tại châu Á, các idol ảo như Naevis ở Hàn Quốc hay Hatsune Miku ở Nhật Bản đã trở thành hiện tượng khi biểu diễn trực tiếp, tương tác với fan và trở thành công cụ quảng bá thương hiệu mạnh mẽ. Ở Mỹ, influencer ảo Lil Miquela sở hữu hàng triệu người theo dõi, xuất hiện trên thảm đỏ và hợp tác với các thương hiệu thời trang. Trong lĩnh vực phim ảnh, một số dự án như “Echo Hunter” đã sử dụng toàn bộ diễn viên AI, chứng minh khả năng sản xuất phim hoàn toàn ảo với chi phí thấp nhưng vẫn giữ được kịch bản và cảm xúc. Các nghiên cứu mới về AI sử dụng Large Language Models và hình ảnh 3D đang mở ra khả năng tạo ra các bộ phim hoàn chỉnh, nơi các agent AI có thể đóng vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên.

Diễn viên AI như Tilly mở ra cơ hội sáng tạo mới cho điện ảnh, cho phép thử nghiệm cảnh quay phi thực tế và tiết kiệm ngân sách. Ảnh: Particle6

Lợi ích, cơ hội và thách thức

Diễn viên AI mang lại nhiều lợi ích cho ngành giải trí. Các cảnh quay AI có thể tiết kiệm tới 50% ngân sách so với cách quay truyền thống, giảm tới 90% lượng carbon và mở ra những cơ hội sáng tạo không giới hạn, cho phép đạo diễn thử nghiệm những cảnh quay phi thực tế, viễn tưởng hoặc siêu thực mà chi phí vật lý không thể thực hiện. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều thách thức. Khả năng biểu cảm của AI chưa thể so sánh hoàn toàn với con người, các vấn đề đạo đức và bản quyền dữ liệu vẫn là mối quan tâm lớn, cùng với cảm giác “lạ lùng” khi nhân vật quá giống người thật nhưng chưa tự nhiên, khiến khán giả có thể khó chấp nhận.

Một diễn viên ảo như Tilly có khả năng diễn xuất và phản ứng linh hoạt trong các dự án hoàn toàn do AI tạo ra. Ảnh: Particle6

Tương lai nào cho diễn viên AI

Theo Van der Velden, diễn viên AI sẽ không thay thế hoàn toàn diễn viên thật mà sẽ là một thể loại bổ trợ, song song với điện ảnh truyền thống và hoạt hình. Diễn viên thật cũng có thể “số hóa” để tham gia vũ trụ AI, mở ra kênh doanh thu mới và trải nghiệm thủ vai độc đáo. Tilly Norwood sẽ trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến trong năm tới, hứa hẹn một loạt dự án AI mới. Hollywood có thể còn e dè, nhưng xu hướng diễn viên AI đang mở ra một kỷ nguyên giải trí đầy sáng tạo, bền vững và linh hoạt, nơi ranh giới giữa thật và ảo ngày càng được mở rộng.

Nguồn vov.vn