Lan tỏa giá trị lịch sử - đưa điện ảnh chất lượng cao đến mọi người dân Việt Nam

Sau dấu mốc lịch sử với doanh thu 714 tỷ đồng - kỷ lục của điện ảnh Việt Nam, bộ phim “Mưa đỏ” tiếp tục bước sang một hành trình ý nghĩa hơn: Từ ngày 17/11/2025, TV360 chính thức phát miễn phí hoàn toàn tác phẩm tới mọi người dân Việt Nam.

Đây là hoạt động mang tính cộng đồng sâu sắc của TV360, với mong muốn đưa một trong những bộ phim lịch sử đặc sắc đến với tất cả khán giả, đặc biệt là những người chưa từng có điều kiện tiếp cận phim Việt chất lượng cao hoặc sinh sống tại khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có rạp chiếu.

Việc mở quyền xem miễn phí không chỉ tạo cơ hội để hàng triệu gia đình Việt Nam tiếp cận một tác phẩm điện ảnh có giá trị, mà còn thể hiện trách nhiệm của TV360 trong việc lan tỏa giá trị lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Với chất lượng hình ảnh 4K, bộ phim được truyền tải trọn vẹn theo đúng tinh thần mà ê-kíp sáng tạo đã dành nhiều năm xây dựng.

Bộ phim tái dựng cuộc chiến đấu khốc liệt bằng những lát cắt rất đời: tuổi trẻ gửi lại trên dòng Thạch Hãn đỏ lửa, những người lính bằng da bằng thịt với nỗi sợ, lòng dũng cảm và niềm tin vào ngày hòa bình. Quy mô sản xuất lớn, bối cảnh tái dựng chân thực cùng những khoảnh khắc điện ảnh gây xúc động mạnh đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt, khiến “Mưa đỏ” trở thành hiện tượng chưa từng có của phim lịch sử Việt, là lời nhắc nhớ về giá trị của độc lập, của hòa bình và của những hy sinh đã làm nên đất nước hôm nay.

10 năm thai nghén một tác phẩm - và sứ mệnh TV360 lan tỏa trọn vẹn đến cộng đồng

“Mưa đỏ” là kết quả của quá trình chuẩn bị 10 năm, sản xuất và hậu kỳ trong 3 năm, với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên quần chúng để có được những thước phim chân thật nhất, đời nhất, sát với hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh, e kíp làm phim đã phải tham khảo 400 phim tư liệu và hàng nghìn trang ghi chép chiến sử. Sự công phu đó đã tạo nên một tác phẩm vừa chân thực vừa giàu cảm xúc, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ.

Việc TV360 phát hành miễn phí tác phẩm điện ảnh lịch sử như “Mưa đỏ” đến mọi tầng lớp nhân dân thể hiện rõ định hướng vì cộng đồng: đưa tri thức, văn hóa và lòng tự hào dân tộc lan tỏa sâu rộng thông qua nền tảng số. Đây là hành động kế thừa tinh thần “điện ảnh phục vụ nhân dân” trong bối cảnh hiện đại.

Trải nghiệm chất lượng cao - miễn phí - cho mọi nhà

TV360 cung cấp phiên bản 4K của bộ phim, đem lại trải nghiệm tương đương rạp chiếu ngay tại gia đình. Từng ánh mắt người lính, từng lớp khói lửa, từng giọt nước trên dòng Thạch Hãn đều được tái hiện rõ nét, cho phép người xem cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp và sự dữ dội của câu chuyện.

Đặc biệt, thuê bao Viettel đã đăng ký TV360 sẽ được miễn phí hoàn toàn data 4G/5G khi xem “Mưa đỏ”, bảo đảm mọi người dân đều có thể xem phim mọi lúc, mọi nơi mà không lo tốn dung lượng. Không chỉ xem, khán giả còn có thể có những trải nghiệm khác biệt mà rạp chiếu phim không thể đáp ứng.

- Tua lại các cảnh muốn chiêm nghiệm thêm.

- Tạm dừng, tiếp tục xem bất cứ lúc nào.

- Tải xem offline ở những nơi không có kết nối mạng.

Bộ phim cũng được hỗ trợ trên nhiều thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, laptop, Smart TV và TV Box, giúp các gia đình có thể quây quần xem và chia sẻ cảm xúc cùng nhau.

“Mưa đỏ” vì thế không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của cha ông. Nếu bạn chưa từng có cơ hội ra rạp xem phim, hoặc muốn tiếp tục đắm mình trong những cung bậc cảm xúc đã từng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt, TV360 mang đến phiên bản hoàn chỉnh, chất lượng cao nhất – và hoàn toàn miễn phí.TV360 trân trọng mời bạn và gia đình cùng thưởng thức tác phẩm đặc biệt này từ ngày 17/11/2025.

Nguồn vov