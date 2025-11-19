Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 35 năm thành lập trường

Ngày 19/11, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 35 năm thành lập trường (1990-2025).

Sinh viên Nhà trường biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường trong hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển. Trải qua 6 giai đoạn hình thành với nhiều tên gọi khác nhau, từ Cơ sở đào tạo Dược, Trung tâm Đào tạo nghề Dược, Trường Kỹ thuật Dược Phú Thọ, Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, đến nay là Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

Mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự trưởng thành, đổi mới và khẳng định năng lực đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. Nhà trường hiện có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Quy mô đào tạo tiếp tục được mở rộng với 7 mã ngành cao đẳng, 4.500 sinh viên đang theo học. Với phương châm “Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng trong và ngoài nước”, Nhà trường chú trọng đầu tư đồng bộ trang thiết bị thực hành- thí nghiệm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp. Nhờ đó, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định, khẳng định chất lượng đào tạo và uy tín của Trường trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhóm ngành sức khỏe.

Đại diện sinh viên các khoá tặng hoa và quà tri ân thầy cô.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 35 năm qua, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Phú Thọ. Đây là động lực quan trọng để nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển, giữ vững vị thế là một trong những cơ sở đào tạo y dược trình độ cao đẳng uy tín hàng đầu của cả nước.

Đại diện doanh nghiệp tặng hoa và học bổng cho Trường

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã trao tặng Giấy khen và 46 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, nhằm tuyên dương những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2024–2025.

Lãnh đạo nhà trường trao tặng Giấy khen và học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025

Anh Thơ