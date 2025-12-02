Chương trình chiếu phim “Mưa Đỏ” tri ân hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ

Ngày 2/12, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, phường Nông Trang, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel Phú Thọ tổ chức chương trình chiếu phim “Mưa Đỏ” miễn phí nhằm tri ân hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh buổi chiếu phim

Tham dự buổi chiếu phim có 200 hội viên Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ. Bộ phim “Mưa đỏ” là tác phẩm điện ảnh xuất sắc về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.

Bộ phim mang giá trị nhân văn sâu sắc, tái hiện ý chí bất khuất, sự hy sinh anh dũng của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua lăng kính điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc và đậm chiều sâu tư tưởng.

Các hội viên Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ tham dự buổi chiếu phim

Tác phẩm ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ tạo tiếng vang lớn về nghệ thuật mà còn xác lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Lãnh đạo Viettel Phú Thọ trao quà tặng cho Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel đã mua bản quyền và phát sóng hoàn toàn miễn phí trên TV360. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng ý nghĩa nhằm tri ân các chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, đồng thời giúp nhân dân có cơ hội tiếp cận phim ảnh chất lượng cao, các nội dung giải trí bản quyền chọn lọc, hữu ích. Qua đó, tuyên truyền giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc tới cán bộ, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Viettel Phú Thọ mang đến cho người dân Đất Tổ một tuần lễ đặc biệt với 28 điểm chiếu phim Mưa Đỏ miễn phí trên toàn tỉnh – số lượng điểm chiếu lớn nhất từ trước đến nay. Từ ngày 28/11 đến ngày 3/12/2025.

Cũng tại chương trình, Viettel Phú Thọ có phần quà tặng tri ân cho Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Phú Thọ nhân dịp chuẩn bị đại hội sắp tới.

Mộc Lâm