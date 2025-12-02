Giải trí
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Rapper Suboi ra mắt MV đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

MV “Never Before” của Suboi tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ.

Rapper Suboi ra mắt MV đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Rapper Suboi phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra mắt “Never Before” - video âm nhạc (MV) sáng tác mới đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm nay, MV mang đến góc nhìn mới mẻ, tập trung vào giới trẻ, về một cột mốc ngoại giao đã định hình tiến trình của cả hai quốc gia.

Rapper Suboi ra mắt MV đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

“Never Before” tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh thế hệ trẻ như minh chứng sống động nhất của quan hệ đối tác ngày nay. Thông qua giọng rap đặc trưng và phong cách hình ảnh đương đại của Suboi, MV truyền tải thông điệp đến giới trẻ, tôn vinh trí tưởng tượng, khát vọng và tầm nhìn toàn cầu, đồng thời định hình lễ kỷ niệm như một hành trình tiếp nối bởi sự sáng tạo và hoài bão của chính các bạn trẻ. Bằng cách phác họa chặng đường ba thập kỷ qua, MV thể hiện những tiến bộ mà hai nước đã đạt được và lời hứa chung cho tương lai, vừa là lời tri ân cho sự hợp tác bền bỉ, vừa là lời mời gọi tiếp tục xây dựng chặng đường tiếp theo thông qua đổi mới, kết nối và giao lưu văn hóa.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper chia sẻ, "Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, chúng tôi tự hào được kết nối với giới trẻ thông qua sự sáng tạo. Sự đóng góp của Suboi giúp câu chuyện về quan hệ đối tác của chúng ta được truyền tải theo một hình thức đương đại, khẳng định vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai chung của chúng ta".

Rapper Suboi ra mắt MV đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Marc E. Knapper và nữ rapper Suboi

Định hướng nghệ thuật của “Never Before” kết hợp nhịp điệu rap hiện đại với những nét chấm phá của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên phong cách vừa đương đại vừa thấm đượm bản sắc. Cách tiếp cận này mang đến sự ấm áp cho một chủ đề thường được thể hiện theo lối trang trọng, cho phép năng lượng của hip-hop hòa quyện cùng vẻ thanh thoát và niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Suboi bày tỏ vinh dự khi đóng góp cho hoạt động kỷ niệm này: "Tôi rất vinh dự được góp phần vào lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. MV “Never Before” truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi hy vọng MV sẽ truyền cảm hứng để họ không chỉ kỷ niệm chặng đường hai nước đã cùng đi mà còn hướng về tương lai với sự tự tin và nhìn thấy những khả năng mà hợp tác có thể mang lại".

Nguồn vtv.vn


Nguồn vtv.vn

 Từ khóa: Việt nam Quan hệ Hoa kỳ Thế hệ trẻ Khát vọng Tinh thần Giới trẻ Tương lai Ngoại giao Phong cách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long