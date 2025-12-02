Rapper Suboi ra mắt MV đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

MV “Never Before” của Suboi tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ.

Rapper Suboi phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra mắt “Never Before” - video âm nhạc (MV) sáng tác mới đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm nay, MV mang đến góc nhìn mới mẻ, tập trung vào giới trẻ, về một cột mốc ngoại giao đã định hình tiến trình của cả hai quốc gia.

“Never Before” tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh thế hệ trẻ như minh chứng sống động nhất của quan hệ đối tác ngày nay. Thông qua giọng rap đặc trưng và phong cách hình ảnh đương đại của Suboi, MV truyền tải thông điệp đến giới trẻ, tôn vinh trí tưởng tượng, khát vọng và tầm nhìn toàn cầu, đồng thời định hình lễ kỷ niệm như một hành trình tiếp nối bởi sự sáng tạo và hoài bão của chính các bạn trẻ. Bằng cách phác họa chặng đường ba thập kỷ qua, MV thể hiện những tiến bộ mà hai nước đã đạt được và lời hứa chung cho tương lai, vừa là lời tri ân cho sự hợp tác bền bỉ, vừa là lời mời gọi tiếp tục xây dựng chặng đường tiếp theo thông qua đổi mới, kết nối và giao lưu văn hóa.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper chia sẻ, "Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, chúng tôi tự hào được kết nối với giới trẻ thông qua sự sáng tạo. Sự đóng góp của Suboi giúp câu chuyện về quan hệ đối tác của chúng ta được truyền tải theo một hình thức đương đại, khẳng định vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai chung của chúng ta".

Đại sứ Marc E. Knapper và nữ rapper Suboi

Định hướng nghệ thuật của “Never Before” kết hợp nhịp điệu rap hiện đại với những nét chấm phá của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên phong cách vừa đương đại vừa thấm đượm bản sắc. Cách tiếp cận này mang đến sự ấm áp cho một chủ đề thường được thể hiện theo lối trang trọng, cho phép năng lượng của hip-hop hòa quyện cùng vẻ thanh thoát và niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Suboi bày tỏ vinh dự khi đóng góp cho hoạt động kỷ niệm này: "Tôi rất vinh dự được góp phần vào lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. MV “Never Before” truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi hy vọng MV sẽ truyền cảm hứng để họ không chỉ kỷ niệm chặng đường hai nước đã cùng đi mà còn hướng về tương lai với sự tự tin và nhìn thấy những khả năng mà hợp tác có thể mang lại".

Nguồn vtv.vn