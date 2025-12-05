Đại hội đại biểu Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Ngày 5/12, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Hội tụ - Đoàn kết - Phát triển”. Các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp trong tỉnh và Hội Nữ doanh nhân các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 128 hội viên nữ doanh nhân tiêu biểu...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập, Ban Thường vụ Hội Nữ doanh nhân các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ đã họp bàn, thống nhất bầu Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ lâm thời gồm 9 đồng chí; đồng thời nhanh chóng triển khai các bước quy trình kiện toàn nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nữ doanh nhân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần “Giỏi kinh doanh - Vững hậu phương - Chung tay vì cộng đồng”, thời gian qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, hỗ trợ, phát huy vai trò nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tạo cơ hội để hội viên cùng trao đổi kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh. Đặc biệt, Hội đã đồng hành với Hội LHPN các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai” nhằm chia sẻ, giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Thông qua kết nối của Hội, đến nay đã có 22 cặp mẹ con với 27 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ đến 18 tuổi với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Lãnh đạo Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng với đó, Hội tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp”, chủ động, tự tin, năng động trong nền kinh tế thị trường, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hình mẫu nữ doanh nhân thời đại mới. Hoạt động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nữ doanh nhân tỉnh xác định 2 khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng hội viên nâng cao năng lực số; thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối giao thương trong hệ thống Hội. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phát triển hội viên tăng từ 15% trở lên; 80% hội viên được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật liên quan đến sản xuất kinh doanh; từ 80 - 90% hội viên tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do Hội phát động thường xuyên và đột xuất; nhận 15 - 20 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Vinh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ đạt được.

Để Hội tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước, các đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hội phải thực sự vững mạnh, hoạt động thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa nữ doanh nhân với các hiệp hội trong vùng Thủ đô và cả nước, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường đầu tư công nghệ mới, mô hình kinh doanh xanh, thông minh, tuần hoàn; tiên phong trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, logistics, du lịch văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư.

Hội phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức nhiều hơn các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ nhau vượt khó, biến thách thức thành cơ hội. Mỗi nữ doanh nhân là một “đại sứ” quảng bá hình ảnh Phú Thọ năng động, nhân ái và giàu tiềm năng. Từ đó, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nữ vững mạnh, thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm sóc trẻ mồ côi, góp phần xây dựng Phú Thọ giàu mạnh, nghĩa tình và hạnh phúc.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Các đồng chí đề nghị: Để tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ doanh nhân phát triển, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên hỗ trợ vốn, đất đai, công nghệ; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường; phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 88 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kiểm tra. Bà Đinh Thị Thức tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng đã tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Hội khóa mới và thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Đại hội

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bức trướng chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển”. Hội Nữ doanh nhân tỉnh kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ; ngay tại Đại hội đã ủng hộ được 449 triệu đồng.

Hương Giang