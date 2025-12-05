Chuyển biến trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Phú Thọ

Sau hợp nhất, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy trở thành nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả quản lý và môi trường đầu tư của Phú Thọ. Đến đầu tháng 12/2025, bức tranh tổ chức, nhân sự và hoạt động quản lý của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều đầu mối được hợp nhất; số đơn vị sự nghiệp, phòng ban được tinh giản; quy trình thủ tục hành chính được rút ngắn nhưng kèm theo đó là không ít khó khăn, thử thách.

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch. Ngay sau thời điểm hợp nhất, tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo ổn định bộ máy, tổ chức, cán bộ, khẩn trương chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các hệ thống thông tin dùng chung, đường truyền hệ thống. Ngày 9/10/2025, UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 6395 về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kết quả toàn tỉnh giảm 369 đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều trụ sở, cơ quan tiếp dân trên địa bàn tỉnh được cải tạo, xây dựng khang trang theo đúng tinh thần phục vụ nhân dân

Tổ công tác 496 (chuyên trách nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh) đã trực tiếp đi kiểm tra trụ sở, khu thiết chế nằm trên địa bàn của 3 tỉnh trước khi sáp nhập, rà soát báo cáo việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản dôi dư. Đến nay đang trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương về kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, ngay sau khi thực hiện sáp nhập, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất; rà soát đơn giản hóa, giảm ít nhất 30% thời gian xử lý TTHC, chi phí đi lại của người dân, tổ chức; 100% TTHC được công bố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới; 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh...

Một vài con số thể hiện hiệu ứng ngay trong giai đoạn đầu. Đó là tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn tăng, thời gian cấp phép đầu tư và đăng ký kinh doanh được rút ngắn, tỷ lệ hồ sơ phải chuyển luồng liên sở giảm; các chỉ tiêu về hợp nhất đầu mối, tinh gọn tổ chức được triển khai theo đúng mốc.

Mặc dù bước đầu đạt kết quả, quá trình sắp xếp vẫn còn một số vấn đề lớn cần tháo gỡ. Thứ nhất, việc đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống hành chính cũ của ba tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) với tỉnh mới còn chậm; dữ liệu về đất đai, tài sản công, biên chế và hồ sơ cán bộ nhiều nơi chưa được cập nhật kịp thời, gây trở ngại trong quản trị và ra quyết định.

Thứ hai, bài toán quy hoạch biên chế và đảm bảo tiền lương, chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập chưa thể giải quyết đồng loạt ở mọi nơi; một số đơn vị vẫn gặp tình trạng trùng chéo chức năng, chưa phân bổ nguồn lực hợp lý. Điều này dẫn tới tâm lý chờ đợi, lo ngại trong một bộ phận cán bộ, ảnh hưởng tới tinh thần, hiệu suất làm việc. Đặc biệt, nhu cầu đào tạo, chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ sau hợp nhất là rất lớn.

Thứ ba, việc tinh giản đơn vị sự nghiệp công lập đòi hỏi phương án chuyển đổi, bảo đảm dịch vụ công không bị gián đoạn; điều này cần nguồn lực tài chính và lộ trình pháp lý rõ ràng để xử lý vấn đề hợp đồng lao động, nhiệm vụ chuyên môn và mạng lưới cung cấp dịch vụ ở cơ sở.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ sẵn sàng phục vụ nhân dân bất kể nơi đâu, việc gì, thời điểm nào nhằm mang lại tối đa quyền và lợi ích chính đáng của công dân

Phú Thọ mới thừa hưởng một số thuận lợi quan trọng để triển khai sắp xếp bộ máy. Quy mô lãnh thổ và dân số được mở rộng tạo ra nền tảng kinh tế lớn hơn, giúp dễ bố trí lại chức năng quản lý theo hướng chuyên môn hoá và phân vùng phát triển; hạ tầng liên vùng, logistics và kết nối đô thị được chú trọng, hỗ trợ cho việc phân công nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TTHC có thể được rút ngắn, giảm khâu trung gian; nhiều nhiệm vụ trước đây do huyện đảm nhiệm đã được phân cấp trực tiếp cho xã, giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh hơn. Sự ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh và việc sớm công bố lộ trình, tiêu chí sắp xếp là nhân tố then chốt giúp công việc tiến triển.

Muốn mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt được hiệu quả như mong muốn, Phú Thọ cần tập trung 3 nhóm giải pháp trọng yếu.

Đó là đẩy nhanh xây dựng và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu điện tử liên thông (đất đai, tài sản công, biên chế, đầu tư) để tất cả quyết định quản trị đều dựa trên dữ liệu chính xác, cập nhật.

Tiếp theo, sớm hoàn thiện phương án phân bổ, sắp xếp biên chế, chính sách tiền lương và bảo đảm chế độ cho cán bộ, nhân viên thực hiện chuyển đổi nhiệm vụ; kèm theo đó là chương trình đào tạo, luân chuyển gắn với vị trí việc làm mới.

Cuối cùng, thực hiện lộ trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ có kiểm soát, hoặc bàn giao dịch vụ công cho xã, nhằm bảo đảm không làm gián đoạn quyền lợi người dân. Những giải pháp này cần được cụ thể hoá thành kế hoạch hành động theo lộ trình cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Thực tế cho thấy, chỉ sau gần nửa năm đi vào vận hành mô hình mới, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Bộ máy được tinh giản, một số đầu mối được hợp nhất, hoạt động quản lý triển khai theo mô hình hai cấp bước đầu vận hành hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để chuyển từ bước “ổn định” sang “vững chắc và phát triển”, tỉnh cần tiếp tục tập trung giải quyết nút thắt về dữ liệu, biên chế và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp, đồng thời đảm bảo đội ngũ cán bộ được đào tạo, bố trí phù hợp để biến tinh gọn thành sức mạnh thực sự cho địa phương.

Quang Nam