Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Liên Minh

Chiều 3/12, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2025 của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Liên Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá kết quả công tác tháng 11, nổi bật là tham mưu tổ chức các hội nghị của Đảng ủy xã; chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam; triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua VnID; tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND; cập nhật sổ tay đảng viên điện tử. Chi bộ cũng tham mưu ban hành 2 nghị quyết về khâu đột phá và xây dựng chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ xã khóa I.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Các đảng viên thảo luận nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và tăng cường tự học, nâng cao trình độ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm và đoàn kết của Chi bộ. Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn phòng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; rà soát, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và xây dựng tiến độ rõ ràng cho từng công việc.

Bí thư chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Liên Minh trình bày báo cáo tháng 11/2025

Đồng chí thông tin kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2025, trong đó GRDP tăng 10,52%; đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng xã Liên Minh phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến giải quyết các kiến nghị của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của xã.

Gia Thái, Hoài Vũ