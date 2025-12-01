Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025

Sáng 1/12, Trường chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025. Tham gia lớp có 228 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 5 ngày từ 1-5/12, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức và kết quả học tập.

Đồng chí Ngô Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh công bố các quyết định về lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và Trường chính trị tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, từ đó xác định động cơ đúng đắn khi phấn đấu trở thành đảng viên.

Đồng thời đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, mạnh dạn trao đổi, gắn lý luận với thực tiễn. Các giảng viên đổi mới phương pháp, tăng trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống; bám sát yêu cầu thực tiễn. Ban Quản lý lớp học bảo đảm điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thời gian và kỷ luật lớp học.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là hoạt động thường niên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ngọc Tuấn