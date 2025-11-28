Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02

Chiều 28/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02 có 50 học viên. Trong khóa học, các học viên được học tập, nghiên cứu trang bị 5 khối kiến thức cơ bản, toàn diện, gắn lý luận nền tảng của Đảng với thực tiễn phát triển đất nước và địa phương. Đó là: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương hoặc ngành và kiến thức bổ trợ.

Chiều cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B24.02.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Sở Y tế trai giấy khen cho 5 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 52 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B24.02; khen thưởng 5 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Hạnh Thúy