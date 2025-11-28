Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02

Chiều 28/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02 có 50 học viên. Trong khóa học, các học viên được học tập, nghiên cứu trang bị 5 khối kiến thức cơ bản, toàn diện, gắn lý luận nền tảng của Đảng với thực tiễn phát triển đất nước và địa phương. Đó là: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương hoặc ngành và kiến thức bổ trợ.

Chiều cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B24.02.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Sở Y tế trai giấy khen cho 5 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 52 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B24.02; khen thưởng 5 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chính trị trung cấp Nhà nước Việt Nam Khai giảng Hồ Chí Minh Chính sách của Đảng Xây dựng Đảng Học viên Phát triển Kiến thức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm sáng trong phát triển đảng viên trẻ

Điểm sáng trong phát triển đảng viên trẻ
2025-11-29 06:34:00

baophutho.vn Những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược...

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên
2025-11-26 15:28:00

baophutho.vn Xã Mường Thàng có địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu Đảng bộ lớn. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã đã xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn...

Sự thật luôn đứng vững

Sự thật luôn đứng vững
2025-11-24 15:00:00

Mỗi đợt thiên tai, lũ bão quét qua vùng nào đó trên mảnh đất hình chữ S, mỗi trái tim người Việt lại thắt lại theo từng dòng tin tức về sạt lở, chia cắt, cuốn trôi, mất mát......

Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng

Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng
2025-11-20 09:58:00

baophutho.vn Ngày 10/7/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với việc chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long