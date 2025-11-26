Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên

Xã Mường Thàng có địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu Đảng bộ lớn. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã đã xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên là khâu đột phá, đưa kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Sau khi hợp nhất từ 4 xã Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, và Tây Phong, Mường Thàng có diện tích tự nhiên hơn 91km2 và dân số gần 20 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 88%. Đảng bộ xã có khoảng 1.500 đảng viên, sinh hoạt tại 53 chi bộ. Quy mô lớn, song đồng nghĩa với những thách thức không nhỏ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý.

Thời gian qua, Đảng bộ xã đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bằng những hành động cụ thể và đồng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thường xuyên, thực chất. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tổ chức nghiêm túc. Đảng ủy đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng, gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được đề cao, dân chủ trong Đảng được phát huy, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của từng chi bộ và toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phân công nhiệm vụ cụ thể, lấy việc thực hiện làm tiêu chí đánh giá, xếp loại. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Năm 2025, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc, quy trình và phù hợp thực tiễn cơ sở.

Mỗi chi bộ đang thực sự phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng và Nhân dân; vai trò của người đứng đầu, của từng đảng viên được phát huy, tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Chi bộ xóm Tây Sơn. Xóm có 74 hộ với hơn 300 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ gồm 14 đảng viên, đứng đầu là Bí thư Trần Đức Chính, diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Chính cùng chi ủy luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt đúng quy định, không ngừng đổi mới nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, nhân dân Tây Sơn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã trở thành hàng hóa, giúp đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,35%.

Tuyến đường vào Nam Phong được trang hoàng rực rỡ cờ hoa

Theo Bí thư Trần Đức Chính, đoàn kết là yếu tố then chốt giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ việc duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác tư tưởng, đến việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chi bộ xóm Tây Sơn đã trở thành hạt nhân lãnh đạo vững mạnh, được nhân dân tin tưởng.

Cấp ủy trường Mầm nong Nam Phong trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ Trường Mầm non Nam Phong (xóm Trẹo Trong) khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển giáo dục đào tạo. Chi bộ hiện có 24 đảng viên, 100% là nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Bí thư chi bộ nhà trường cho biết: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ chính trị, Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác huy động trẻ đến trường, đổi mới giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ". Nhờ sự lãnh đạo sát sao, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo của trường đạt 95%, trẻ nhà trẻ đạt trên 40%; 100% trẻ được ăn bán trú, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt. Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, có 21 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Chi bộ Trường Mầm non Nam Phong liên tục được ghi nhận là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp “trồng người”.

Với những chi bộ hạt nhân và đảng viên gương mẫu, xã Mường Thàng đã huy động được sức mạnh tổng hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Kinh tế của xã duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (59,25%) đang giảm dần, trong khi công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng (19,75%) và đặc biệt là thương mại dịch vụ (21%) đang chuyển biến mạnh. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 51,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 12,1%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện có 8/10 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,55%. 100% xóm, khu dân cư có hương ước, quy ước văn hóa.

Xã Mường Thàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa

Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, giá trị cao. Các giống cây mới có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất, đặc biệt là việc mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, duy trì. Bên cạnh đó, Đảng bộ Mường Thàng đã chú trọng lãnh đạo giữ gìn và phát huy các lễ hội truyền thống như Lễ hội Khai mùa, Khai hội Chùa Khánh và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường, gắn liền với sử thi “Đẻ đất – Đẻ nước”, hướng đến mục tiêu Mường Thàng phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng.

Bằng việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Mường Thàng đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững hơn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

Lê Chung