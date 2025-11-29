Điểm sáng trong phát triển đảng viên trẻ

Những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nhà trường. Trong bối cảnh giáo dục đại học đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, việc xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, bản lĩnh, phẩm chất tốt càng trở nên cấp thiết. Do vậy, Đảng bộ Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp thực tiễn, qua đó đã bồi dưỡng, tuyển chọn, kết nạp những sinh viên ưu tú góp phần bổ sung lực lượng kế cận quan trọng của Đảng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 8/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, Đảng uỷ Trường Đại học Hùng Vương đã cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp. Mỗi cán bộ, đảng viên được quán triệt sâu sắc ý nghĩa của công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú. Đồng thời, Đảng uỷ Nhà trường chú trọng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho sinh viên thông qua việc mở các lớp tìm hiểu về Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu trong học tập, tu dưỡng, hoạt động đoàn thể và phong trào thanh niên. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Trường là sự chủ động phát hiện, vun đắp và xây dựng các nhân tố trẻ. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực toàn diện. Những gương mặt có thành tích học tập tốt, có tinh thần trách nhiệm, uy tín trong tập thể, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội luôn được xem là “những hạt giống đỏ” tạo nguồn trọng tâm của công tác phát triển đảng. Nhờ những cách làm phù hợp đó, nhận thức của sinh viên về Đảng ngày càng được nâng lên, phấn đấu vào Đảng trở thành động lực để mỗi cá nhân rèn luyện và trưởng thành.

Chi bộ Khoa học Tự nhiên, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ kết nạp đảng viên là các sinh viên ưu tú.

Đợt 7/11 vừa qua, nhiều sinh viên ưu tú của Trường Đại học Hùng Vương đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Một trong số đó là sinh viên Phạm Thu Huyền - Bí thư Chi đoàn K20 Đại học Giáo dục Tiểu học B. Khoảnh khắc đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ, với Huyền đây là dấu mốc thiêng liêng không thể quên. Phạm Thu Huyền chia sẻ: “Trở thành đảng viên, em rất tự hào và hạnh phúc. Có được niềm vui này, suốt những năm học qua, em luôn được thầy cô dìu dắt, tạo điều kiện để hoàn thiện bản thân; nỗ lực phấn đấu trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường”. Với nhiều thành tích nổi trội như: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2023, Giấy khen “Gương mặt sinh viên tiêu biểu HVU lần thứ III năm 2025”, giải Khuyến khích Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ” năm học 2024 - 2025..., Huyền là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của lớp đảng viên trẻ trong môi trường giáo dục đại học.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống chính trị trong Nhà trường, công tác phát triển đảng viên năm 2025 đã đạt được kết quả vượt bậc. Đến nay Đảng bộ Trường đã kết nạp Đảng 29 quần chúng ưu tú là sinh viên; dự kiến trong tháng 12 sẽ kết nạp thêm 10 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu được giao (30 đảng viên) cũng như tỷ lệ 3% theo quy định chung của tỉnh. Để tăng tính chủ động xây dựng nguồn bền vững, Đảng uỷ Trường Đại học Hùng Vương dự kiến giới thiệu 100 quần chúng ưu tú để Đảng ủy UBND tỉnh mở lớp bồi dưỡng trong thời gian tới. TS. Đỗ Khắc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương nhấn mạnh: “Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên những năm qua không chỉ đạt chỉ tiêu về số lượng mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng. Chúng tôi luôn kiên định quan điểm lựa chọn đúng những sinh viên tiêu biểu nhất, có trí tuệ, đạo đức, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm”. Thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo môi trường rèn luyện để sinh viên ưu tú có cơ hội phát huy hết tiềm năng, trở thành những đảng viên trẻ vững vàng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Từ những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã có bước chuyển mạnh cả về “bề rộng” lẫn “chiều sâu”. Những đảng viên trẻ được kết nạp không chỉ là lực lượng kế thừa của Đảng mà còn là những nhân tố góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Họ đại diện cho lớp trí thức trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và đất nước. Những kết quả đạt được trong năm 2025 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng bộ Nhà trường trong xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có tri thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Anh Thơ