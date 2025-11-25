Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Sáng 25/11, Đảng ủy xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2025.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lũng Bùi Hoài Giang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo xã báo cáo nhanh kết quả về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn trong thời gian qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 trên địa bàn xã đã đạt kết quả tích cực.

Ngân sách vượt cao so với dự toán tỉnh và HĐND xã giao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp đạt được kết quả quan trọng; công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng Chử Đức Khoa thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa bàn như: Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của xã để người dân nắm bắt thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hơn nữa năng lực phục vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công xã đảm bảo phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn; nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đảm bảo nhu cầu đi lại, sản xuất, thông thương hàng hóa của người dân; nghiên cứu để có thêm nhiều giải pháp quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng để nâng cao hiệu quá sử dụng đất, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo xã Xuân Lũng tiếp thu, trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu, Nhân dân tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Hoài Giang nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân là cơ hội để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh nhằm bảo đảm quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây cũng là dịp để giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp cấp ủy, chính quyền hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng mong muốn Nhân dân trong xã tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp để cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, xây dựng xã Xuân Lũng ngày càng phát triển.

Các ý kiến của đại biểu tại hội nghị được Thường trực Đảng uỷ tổng hợp tiếp thu và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân...

Lệ Oanh