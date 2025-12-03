Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc dự sinh hoạt chi bộ tại xã Hợp Kim

Sáng 3/12, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ cơ quan Đảng, Đảng ủy xã Hợp Kim nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Buổi sinh hoạt chi bộ cơ quan Đảng, Đảng uỷ xã Hợp Kim

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, trong đó tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định; tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc được nâng lên; cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các đảng viên thảo luận thẳng thắn, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2025 như chuẩn bị kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy, hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần tham gia đóng góp ý kiến và sự chủ trì linh hoạt của bí thư chi bộ. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã đến thăm, động viên cán bộ công chức trung tâm phục vụ hành chính công

Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến thăm, động viên cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công và đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Hợp Kim.

Gia Thái