Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Ngày 4/12, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025 và dự kiến chương trình năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025 các cơ quan cấp tỉnh đã triển khai 138 chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý và tình hình phát sinh. Ngành Thanh tra tỉnh thực hiện 104 cuộc thanh tra; ban hành kết luận đối với 87 cuộc tại 230 đơn vị; tổ chức đôn đốc 160 kết luận thanh tra và triển khai 20 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đầu tư xây dựng, ngân sách, đất đai...

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần làm rõ ưu điểm, hạn chế của tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện sai phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục. Năm 2026, có 12 cơ quan đăng ký 45 chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát với phạm vi thực hiện tại 288 đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thanh tra của đơn vị

Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Thanh Tùng tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thời gian qua có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Đồng chí khẳng định: Năm 2026 là thời điểm đặc biệt quan trọng, gắn với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phải cảnh báo sớm, phòng ngừa từ gốc, tạo môi trường minh bạch, ổn định để phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí đề nghị các cơ quan cấp tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát theo hướng khoa học, không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kết luận thanh tra.

Đồng chí lưu ý: Mục tiêu cuối cùng của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát không phải là xử lý sai phạm, mà là tạo dựng kỷ luật, củng cố niềm tin, nâng cao hiệu lực quản trị địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Yến