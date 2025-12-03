Ban pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 3/12, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi thẩm tra

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân phát biểu kết luận nội dung thẩm tra

Tại hội nghị, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra các nội dung: Báo cáo công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan: Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025, nhiệm vụ công tác năm 2026; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo nội dung thẩm tra

Các cơ quan Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công thương báo cáo các nội dung: Quy định biện pháp xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Phú Thọ; Giao biên chế năm 2026; Giao hợp đồng 111 năm 2026; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất; Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (về lĩnh vực pháp chế); Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Phú Thọ (về lĩnh vực pháp chế) và Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi thẩm tra

Qua nghiên cứu, các thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo thẩm tra. Các ý kiến tập trung vào nội dung cần bổ sung, làm rõ thêm một số thông tin để bảo đảm tính đầy đủ, khách quan trước khi trình HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo, tờ trình, và dự thảo nghị quyết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận và đóng góp của các thành viên Ban Pháp chế; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các thông tin và hoàn thiện các tài liệu để trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Thu Hà