Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Chiều 2/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi thẩm tra, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày các dự thảo: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Danh mục khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất; Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo nghị quyết.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số vấn đề: Tiêu chí xác định khu vực không được phép chăn nuôi; xác định rõ mức hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đối với từng quy mô chăn nuôi; viện dẫn đầy đủ các căn cứ ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; nghiên cứu kinh phí hỗ trợ cho cán bộ làm công tác môi trường ở cấp xã hiện nay...

Lãnh đạo xã Yên Lập đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời rà soát nội dung của các dự thảo Nghị quyết đảm bảo ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo theo quy định.

Nguyễn Huế