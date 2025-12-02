Hôm nay, Quốc hội thảo luận về chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế

{title}
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đột phá và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển y tế. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dẫn độ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 2/12, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về cơ chế, chính sách đột phá phát triển y tế và giáo dục. Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.
Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trước đó, hai chương trình mục tiêu quốc gia này đã được các đại biểu thảo luận ở tổ. Thống nhất việc cần thiết ban hành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lĩnh vực y tế và giáo dục, tuy nhiên các đại biểu cho rằng cần phải rà soát để tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung với các nghị định, chương trình mục tiêu khác. Bên cạnh đó, việc cân đối các nguồn lực tài chính để thực hiện khả thi và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia này cũng được các đại biểu đặt ra.
