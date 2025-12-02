Ban Dân tộc, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo

Chiều 2/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Dân tộc, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, kế hoạch thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thẩm tra nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Năm 2025, công tác dân tộc được triển khai đúng chủ trương, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đời sống đồng bào tiếp tục cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch; các mô hình sinh kế được hỗ trợ và nhân rộng.

Công tác giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an ninh vùng đồng bào được duy trì. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm, hạ tầng một số nơi chưa đồng bộ, giảm nghèo chưa thật bền vững.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025... (phần công tác dân tộc)

Đồng chí Nguyễn Kim Chi, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba, thành viên Ban Dân tộc, HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc giữa các vùng, miền; nhấn mạnh sự khác biệt về điều kiện kinh tế – xã hội, hạ tầng và mức độ tiếp cận dịch vụ cơ bản để làm cơ sở cho việc phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm tính công bằng và hiệu quả.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu trong báo cáo, bảo đảm tính chính xác, phản ánh đúng thực tiễn tại cơ sở. Đồng thời, kiến nghị đánh giá công tác dân tộc trong tổng thể chung của tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhằm xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ mới và lãnh đạo công tác dân tộc một cách toàn diện, thống nhất trong giai đoạn tiếp theo.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, bảo đảm chất lượng và chuyển tới cơ quan soạn thảo để bổ sung, điều chỉnh, phục vụ trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn