Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc với UBND xã Hiền Quan về cải cách hành chính

Ngày 3/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND xã Hiền Quan về tình hình triển khai cải cách hành chính (CCHC) trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất của địa phương. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xã Hiền Quan được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên, với hơn 27.000 dân tại 41 khu dân cư. Thời gian qua, UBND xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Công chức chuyên môn thường xuyên rà soát, niêm yết công khai đầy đủ TTHC; duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được giám sát chặt chẽ, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân.

Từ ngày 1/7 đến 8/11/2025, xã tiếp nhận 2.961 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết sớm hạn và đúng hạn 2.943 hồ sơ, còn 18 hồ sơ đang xử lý. Đối với 1.875 hồ sơ trực tuyến một phần, xã đã giải quyết đúng hạn 1.859 hồ sơ; 16 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Trong số 1.086 hồ sơ trực tuyến toàn trình, 1.084 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn, chỉ còn 2 hồ sơ đang xử lý. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,63%, kết quả giải quyết hồ sơ đạt 100%.

Song song với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng; đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. UBND xã cũng chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tác phong, văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về CCHC.

Theo đánh giá, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Quan nằm trong tốp 10 toàn tỉnh về chất lượng giải quyết TTHC; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Trong 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11/2025), xã ban hành hơn 2.300 văn bản hành chính đúng quy định. Công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên với 15 chuyên mục phát thanh. Về tài chính – ngân sách, xã quản lý chặt chẽ, công khai; thu ngân sách đạt 54,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Xã đã kiện toàn 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình mới; 100% cán bộ được trang bị máy tính, sử dụng chữ ký số; toàn bộ văn bản trao đổi thực hiện trên môi trường mạng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hiền Quan vẫn gặp khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin; tỷ lệ người dân lớn tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Hệ thống một cửa và phần mềm thanh toán trực tuyến đôi lúc xảy ra lỗi, ảnh hưởng tiến độ xử lý hồ sơ. Xã kiến nghị tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chuyên môn; sớm phê duyệt quy hoạch trung tâm hành chính; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc địa chính.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện CCHC, cải cách chế độ công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc tổ chức Bộ phận Một cửa và hệ thống tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Nội dung kiểm tra tập trung vào các giải pháp đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả trong điều kiện xã vừa sáp nhập và đang thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của Đảng ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ xã Hiền Quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua; biểu dương kết quả đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục quan tâm tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, bố trí và luân chuyển cán bộ phù hợp; những vị trí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc thiếu nhân sự cần báo cáo, đề xuất tỉnh hỗ trợ.

Đồng chí cũng yêu cầu xã chủ động thực hiện các nhiệm vụ trong thẩm quyền; chú trọng công tác quy hoạch, thu hút nhà đầu tư có năng lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; phấn đấu xây dựng mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

