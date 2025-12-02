Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý quy hoạch, đánh số nhà

Chiều 2/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, triệu tập cuộc họp nghe Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý quy hoạch, quản lý đánh số nhà trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Hội nghị đã nghe báo cáo giải pháp định danh địa điểm, đánh số nhà trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng; Sở Xây dựng báo cáo dự thảo các quyết định thuộc thẩm ban hành của UBND tỉnh, gồm: Quyết định quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định đơn giá cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước do Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ được giao quản lý...

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 3 bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ ban hành, do đó cần ban hành bộ đơn giá mới để thay thế 3 bộ đơn giá cũ và áp dụng chung trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Việc UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, áp dụng trong việc xác định và quản lý chi phí trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp nhu cầu thực tiễn, với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại cuộc họp

Sở Xây dựng đang thực hiện quản lý đối với 2 cụm nhà ở sinh viên, gồm Nhà ở sinh viên Khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang và Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ nghệ thực hành Phú Thọ, phường Việt Trì với đơn giá cho thuê 18.000 đồng/m2/tháng theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ cũ quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận cuộc họp

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan, phường liên quan, về giải pháp định danh địa điểm, đánh số nhà trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh và chủ động báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với dự thảo Quyết định quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng chủ trì tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị, trình UBND tỉnh xem xét; giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh sau khi Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo tiếp thu và giải trình.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc nêu ý kiến tại cuộc họp

Đối với dự thảo Quyết định quy định đơn giá cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, bảo đảm thể thức trình bày rõ ràng, nêu cụ thể đối tượng áp dụng đối với 2 cụm nhà ở và điều chỉnh đơn giá cho thuê cho phù hợp với thực tế.

Ngọc Lam