Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri các xã: Đông Thành, Hoàng Cương.

Chiều 9/3, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành và Hoàng Cương phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 3.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thành, kết nối trực tuyến đến Hội trường Đảng ủy xã Đông Thành, Trường tiểu học Võ Lao và Trường THCS Đông Thành.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Lê Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng Đội Tổ chức biên chế và Đào tạo, Công an tỉnh; Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Châu; Võ Thị Phương Thảo - Chuyên viên Điểm y tế Hanh Cù, Trạm Y tế xã Thanh Ba; Trần Trọng Tiên - Công chức Ban Xây dựng Đảng phường Phong Châu; Đặng Thị Tình - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Lê Tuấn Anh trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Đông Thành giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nội dung dự kiến triển khai nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX. Các ý kiến tập trung vào việc tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời sẽ tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường, giao thông, thủy lợi; phát triển các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, văn hoá, chuyển đổi số, đảm bảo an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Đức Lương trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường trình bày chương trình hành động

Đồng chí Đặng Thị Tình trình bày chương trình hành động.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã Đông Thành, Hoàng Cương bày tỏ tin tưởng với năng lực, tâm huyết và tầm nhìn của các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình.

Đồng chí Võ Thị Phương Thảo trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Trần Trọng Tiên trình bày chương trình hành động.

Cử tri cũng gửi gắm, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân, như: Đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phát triển hệ thống giao thông liên xã, liên vùng; tăng cường, bổ sung công chức cho địa phương; sớm thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và chế độ phụ cấp đối với bộ phận hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm; hỗ trợ và tăng phụ cấp cho Chủ tịch các hội quần chúng; quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực giải quyết việc làm tại địa phương...

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung được cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ đem hết năng lực, trí tuệ, tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

