Ngăn chặn các thủ đoạn chống phá ngày bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 động viên các lực lượng bầu cử sớm và thực hiện nhiệm vụ trên biển. (Ảnh ĐVCC)

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn, các thế lực thù địch, phần tử phản động và cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đòi hỏi phải kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái hòng cản trở sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Sau gần 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao; nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, quy mô GDP thuộc nhóm hàng đầu ASEAN; tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh; công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống chính trị-xã hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và hướng tới năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng hoạch định chính sách và hiệu lực giám sát quyền lực nhà nước.

Thực tiễn từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như các nhiệm kỳ trước cho thấy, mỗi khi chuẩn bị diễn ra sự kiện, trên không gian mạng lại xuất hiện dày đặc thông tin sai trái, xuyên tạc như tung tin thất thiệt, bóp méo quy trình hiệp thương, bịa đặt về tiêu chuẩn đại biểu nhằm tạo nghi ngờ trong dư luận. Những chiêu trò này tiếp tục lặp lại khi chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2026-2031, với mức độ tinh vi hơn, tận dụng triệt để tốc độ lan truyền của mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới.

Một luận điệu quen thuộc là xuyên tạc bản chất dân chủ của cuộc bầu cử, cho rằng việc giới thiệu, hiệp thương ứng cử viên là “áp đặt”, “thiếu cạnh tranh”. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), quy trình hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì được tiến hành công khai, dân chủ qua nhiều vòng, bảo đảm sự tham gia của các tổ chức thành viên và cử tri nơi cư trú, nơi công tác. Các bước lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đều được tổ chức công khai, lập biên bản theo quy định. Chính quy trình nhiều bước này là cơ chế sàng lọc cần thiết để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Một thủ đoạn khác là lợi dụng quyền tự ứng cử để tạo dựng hình ảnh “nạn nhân”. Khi không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc không đạt tín nhiệm của cử tri, một số lập tức vu cáo rằng bị “loại bỏ vì quan điểm khác biệt”. Thực tế cho thấy, pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền ứng cử, bầu cử của công dân; nhưng mọi ứng cử viên đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo luật định, được cử tri tín nhiệm. Việc một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc phát ngôn cực đoan nhưng lại đòi hỏi “đặc quyền chính trị” là biểu hiện của động cơ cá nhân, không phải vì lợi ích chung của cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các thủ đoạn chống phá chủ yếu triển khai trên môi trường mạng. Các đối tượng xấu sử dụng video cắt ghép, hình ảnh xuyên tạc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo, gây hiểu lầm về phát biểu của lãnh đạo, về công tác chuẩn bị bầu cử. Một số trang mạng còn cố tình so sánh phiến diện mô hình chính trị Việt Nam với các quốc gia khác, từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mục tiêu sâu xa của các luận điệu, thủ đoạn nêu trên không chỉ nhằm gây nhiễu loạn thông tin trong thời điểm nhạy cảm, mà còn từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế. Khi niềm tin bị xói mòn, tính chính danh của cơ quan quyền lực nhà nước bị đặt dấu hỏi, từ đó tạo ra “khoảng trống” để tư tưởng sai trái len lỏi. Đây là một mắt xích trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhận diện đúng mục tiêu này giúp chúng ta không bị cuốn theo các tranh luận cảm tính mà xử lý vấn đề trên nền tảng pháp luật và thực tiễn.

Công tác tổ chức bầu cử ở nước ta qua nhiều nhiệm kỳ đã chứng minh tính khoa học, dân chủ và nhân văn của cơ chế hiện hành. Cuộc bầu cử năm 2021 có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, phản ánh sự quan tâm và trách nhiệm cao của nhân dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các điểm bỏ phiếu vẫn được tổ chức chu đáo, bảo đảm an toàn. Việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; cho công dân đang công tác xa đất liền... thể hiện rõ tinh thần bảo đảm quyền chính trị của mọi công dân. Những kinh nghiệm đó đang được kế thừa, tiếp tục phát huy trong công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với chuẩn bị nhân sự, công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh mạng, kịp thời phát hiện, xử lý tài khoản tung tin sai sự thật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp nền tảng để ngăn chặn nội dung độc hại. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, dễ tiếp cận. Nhiều chương trình tọa đàm, diễn đàn hỏi-đáp trực tuyến được tổ chức nhằm giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân, tăng cường tính công khai, minh bạch. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn lan tỏa trong toàn xã hội, củng cố sự đồng thuận và niềm tin.

Trước thực tiễn chống phá của các thế lực thù địch, sự tham gia của cả hệ thống chính trị là yếu tố then chốt. Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi công dân cần nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin giật gân, tuyệt đối không chia sẻ khi chưa kiểm chứng... Đó cũng là cách thiết thực bảo vệ quyền lợi chính trị của bản thân.

Cùng với đấu tranh phản bác, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử có ý nghĩa lâu dài. Khi hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; khi tiếng nói của cử tri được lắng nghe và phản ánh trung thực trong nghị trường; khi công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đáp ứng yêu cầu phát triển, thì thực tiễn sinh động ấy sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho tính đúng đắn của chế độ. Nhận diện rõ, đấu tranh kiên quyết và lan tỏa thông tin chính xác, tích cực sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn nhandan.vn