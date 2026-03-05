Bài học dân chủ, hòa bình

Dẫu thể chế chính trị có khác biệt, song mục tiêu tối thượng mà mọi quốc gia hướng tới vẫn là giữ vững độc lập, chủ quyền và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnhd thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc bảo vệ và củng cố nền độc lập không chỉ dựa vào tiềm lực kinh tế, quân sự mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính chiến lược. Đó là tầm nhìn phát triển dài hạn, đường lối đối ngoại đúng đắn; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, đồng thời linh hoạt, khôn khéo về sách lược; kết hợp hài hòa giữa sức mạnh nội lực với việc tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, qua đó tạo dựng và củng cố vị thế quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Các thế lực phản động, thù địch tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng bất ổn, bạo loạn và xung đột vũ trang diễn ra tại một số quốc gia như Myanmar, Venezuela, Iran, các tổ chức phản động lưu vong và một số cá nhân cực đoan đã đăng tải nhiều bài viết với những tiêu đề như “Bài học cho Việt Nam”, “Từ Iran nhìn về Việt Nam”, “Bao giờ đến Việt Nam”... Nội dung của những bài viết này thực chất nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng cổ súy thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, kích động tâm lý đối kháng xã hội và thúc đẩy cái gọi là “dân chủ hóa” ngoài khuôn khổ hiến định, qua đó từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ pháp thường thấy trong các lập luận này là cố tình đánh đồng bối cảnh của các quốc gia đang rơi vào khủng hoảng với tình hình Việt Nam, từ đó suy diễn rằng những biến động chính trị ở các nước này là “tất yếu lịch sử” mà Việt Nam sớm hay muộn cũng phải trải qua. Đây là cách lập luận phiến diện, bỏ qua những khác biệt căn bản về lịch sử, thể chế chính trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đặc điểm văn hóa và bối cảnh địa - chính trị của từng quốc gia.

Thực tế cho thấy, mỗi quốc gia đều có những điều kiện lịch sử và mô hình tổ chức quyền lực riêng. Iran là một nhà nước thần quyền, trong đó quyền lực chính trị tối cao gắn chặt với tôn giáo và giới giáo sĩ. Myanmar trong nhiều thập niên tồn tại dưới sự chi phối mạnh mẽ của quân đội; lực lượng này giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc quyền lực nhà nước và có vai trò quyết định trong các biến động chính trị lớn.

Trong khi đó, Venezuela rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài do nhiều nguyên nhân, bao gồm những hạn chế trong chính sách kinh tế, sự phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ, cùng với những căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Việc quy toàn bộ những khó khăn và khủng hoảng của các quốc gia này cho “bản chất chế độ” rõ ràng là cách nhìn đơn giản hóa một thực tế phức tạp.

Khác biệt căn bản với các quốc gia nêu trên, Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời từ phong trào yêu nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được tôi luyện qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nền tảng bảo đảm cho ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Trong các bài viết cổ súy “dân chủ hóa”, các thế lực chống phá thường tách rời nguyên nhân kinh tế – xã hội cụ thể của các quốc gia đang gặp khủng hoảng khỏi bối cảnh địa - chính trị đặc thù, rồi quy kết toàn bộ vấn đề cho “bản chất chế độ”. Đây là cách tiếp cận mang tính áp đặt, tuyệt đối hóa yếu tố chính trị và phủ nhận khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh của mỗi quốc gia.

Trong khi đó, thực tiễn phát triển của Việt Nam cho thấy quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ và từng bước được triển khai trên cơ sở ổn định chính trị - xã hội, lấy phát triển làm nền tảng để củng cố ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân.

Một luận điệu khác cũng thường được nêu ra là yêu cầu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, kêu gọi Quân đội và Công an “đứng ngoài chính trị”. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm làm suy yếu vai trò của các lực lượng bảo vệ Tổ quốc, từng bước vô hiệu hóa nền tảng bảo đảm an ninh quốc gia. Thực tiễn lịch sử cho thấy không có lực lượng vũ trang nào tồn tại tách rời khỏi nền tảng chính trị của quốc gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định rõ: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

Con đường phát triển của Việt Nam do chính Nhân dân Việt Nam lựa chọn. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi sự điều chỉnh hay đổi mới về chính trị nếu có đều phải xuất phát từ lợi ích và ý chí của Nhân dân, được thực hiện thông qua các cơ chế hiến định và hợp pháp, trong khuôn khổ ổn định chính trị - xã hội. Thực tiễn thế giới cho thấy, những quá trình chuyển đổi thiếu nền tảng đồng thuận xã hội và thể chế vững chắc thường dẫn đến bất ổn kéo dài, thậm chí gây ra xung đột và chia rẽ sâu sắc trong xã hội.

Những quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị, bạo loạn hay chiến tranh vì thế không thể được coi là “bài học dân chủ” cho Việt Nam. Trái lại, đó là những cảnh báo về hậu quả của việc kích động đối kháng xã hội, cực đoan hóa xung đột chính trị và nuôi dưỡng ảo tưởng rằng sự sụp đổ của một hệ thống sẽ tự động dẫn tới tiến bộ. Việt Nam từng trải qua chiến tranh, đổ máu và chia cắt, vì vậy, hòa bình, ổn định và phát triển là những giá trị đặc biệt quý giá mà dân tộc ta đang nỗ lực gìn giữ và củng cố.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “Phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc với biết bao hy sinh, mất mát, dân tộc Việt Nam hơn ai hết hiểu rõ giá trị của hòa bình. Việt Nam không mong muốn xung đột, không chủ trương đối đầu, nhưng luôn kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trước những biến động của tình hình thế giới, Việt Nam càng vững tin tiếp tục con đường đổi mới do chính mình lựa chọn, trên nền tảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững ổn định để phát triển đất nước. Thực tiễn phát triển của đất nước, vị thế ngày càng cao của quốc gia và đời sống ngày càng được cải thiện của Nhân dân chính là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Cẩm Ninh