Giao ban công tác báo chí quý I năm 2026

Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý I năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Sở Nội vụ, Sở VH,TT&DL, Thống kê tỉnh; đại diện cơ quan quản lý báo chí; Phòng An ninh chính trị nội bộ; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I năm 2026, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí của tỉnh đã chủ động bám sát hướng dẫn của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để định hướng tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí được chú trọng. Sở VH,TT&DL tích cực rà soát các văn bản pháp luật trong lĩnh vực báo chí; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý báo chí phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các trang thông tin điện tử, bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh Phú Thọ thông tin về cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Các cơ quan báo chí Trung ương và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh cũng tích cực phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở VH,TT&DL thông tin về kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Lãnh đạo Thống kê tỉnh thông tin về cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Nhiều tuyến bài có chất lượng, góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền thường xuyên cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các nội dung đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài; chú trọng đổi mới hình thức thể hiện, phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng; tăng cường các tuyến bài chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; tuyên truyền, phản ánh đậm nét không khí vui tươi, phấn khởi của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia các lễ hội xuân; công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng; tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đinh Vũ