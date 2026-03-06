Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, mỗi kỳ bầu cử là một cột mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí tự lực, tự cường. Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước nói chung và cử tri trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ nói riêng sẽ bước vào ngày hội lớn: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là quyền lợi pháp định, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển bền vững của địa phương và vận mệnh của đất nước.

Cử tri xã Yên Lạc tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội vàđại biểu HĐND tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Quyền bầu cử là hình thức dân chủ trực tiếp nhất, nơi mỗi người dân được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Đối với cử tri Phú Thọ - những người đang sinh sống trên vùng đất cội nguồn của dân tộc, quyền bầu cử còn mang một giá trị tinh thần đặc biệt. Đó là sự kế thừa truyền thống của cha ông trong việc xây dựng và bảo vệ cương vực, là sự khẳng định vị thế của một địa phương đang trên đà bứt phá trở thành trung tâm động lực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Mỗi lá phiếu là một “viên gạch” góp phần xây dựng nền móng quản trị vững chắc, đảm bảo rằng tiếng nói của người dân Đất Tổ luôn được lắng nghe và hiện thực hóa trong các quyết sách quốc gia.

Quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên của mỗi cử tri là trách nhiệm lựa chọn. Giữa những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, việc chọn ra người thực sự “tâm huyết, đủ tầm” đòi hỏi cử tri phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng ta không chỉ bầu cho đủ số lượng, mà phải bầu bằng trí tuệ và sự công tâm. Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ là những người gánh vác trọng trách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, cử tri Phú Thọ cần nhận thức rõ: Mỗi lá phiếu thiếu trách nhiệm, bầu theo cảm tính hoặc “bầu thay, bầu hộ” sẽ làm suy yếu hiệu lực của bộ máy nhà nước. Ngược lại, một lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng chính là sự gửi gắm khát vọng về một cuộc sống ấm no, một nền hành chính minh bạch và những chính sách an sinh xã hội thực chất.

Phú Thọ đang đứng trước những thời cơ lớn về phát triển công nghiệp xanh, du lịch tâm linh và nông nghiệp công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng ta cần những đại biểu không chỉ biết “hứa” mà phải biết “làm”, biết trăn trở với nỗi lo của dân và có tầm nhìn xa trông rộng. Do đó, cử tri cần phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân, soi xét kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên: Họ có giải pháp gì để thúc đẩy hạ tầng giao thông kết nối liên vùng? Họ có đề xuất gì để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ? Họ sẽ làm gì để giải quyết các vấn đề về môi trường, việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế tại địa phương?. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cử tri còn nằm ở việc giám sát. Sau khi cầm lá phiếu bầu ra người đại diện, mỗi công dân có quyền và nghĩa vụ theo dõi hoạt động của đại biểu, đảm bảo rằng những lời hứa trong ngày tiếp xúc cử tri không bị lãng quên theo thời gian. Và việc thực hiện đúng lời hứa là một cam kết mang tính nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nhiệm kỳ, thể hiện cam kết trách nhiệm với cử tri - những người đã cầm lá phiếu bầu ra mình.

Ngày bầu cử đang đến gần. Khắp các nẻo đường từ phường Việt Trì đến các bản làng xa xôi của xã Thanh Sơn, xã Yên Lập, xã Tân Lạc... không khí chuẩn bị đang rộn ràng. Đây là lúc mỗi người dân Phú Thọ cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm. Sự tham gia tích cực, chủ động của cử tri chính là câu trả lời đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Việc đi bầu đúng giờ, đúng quy định và trực tiếp bỏ phiếu là hành động thể hiện lòng yêu nước và ý thức thượng tôn pháp luật.

Hướng về ngày 15/3/2026, mỗi cử tri Đất Tổ hãy tự hào khi được thực hiện quyền làm chủ của mình. Hãy để mỗi lá phiếu là một lời cam kết đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vì tương lai của chính chúng ta, vì sự phồn vinh của vùng đất cội nguồn, hãy cầm lá phiếu bằng cả niềm tin và trách nhiệm công dân gửi gắm vào từng đại biểu.

Quốc Hội