Kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 15

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm bắt tình hình công tác bầu cử tại 6 xã: Đức Nhàn, Tân Pheo, Quy Đức, Cao Sơn, Tiền Phong và Đà Bắc thuộc Đơn vị bầu cử số 15.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hoà Bình cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu xóm Sèo, xã Cao Sơn.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ bầu cử tại 12 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định.

Các điều kiện phục vụ bầu cử như: Hòm phiếu, con dấu, tài liệu, thẻ cử tri, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự cũng được triển khai chặt chẽ. Tuy nhiên, các địa phương cũng gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế; kinh phí phục vụ bầu cử còn khó khăn và đã kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Đoàn công tác nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Pheo.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu xóm Chung Nưa, xã Đức Nhàn.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày 15/3/2026 không còn nhiều, yêu cầu nhiệm vụ cao, vì vậy các địa phương không được chủ quan, lơ là.

Tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị như: Niêm yết danh sách cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cử tri đối với cuộc bầu cử, tiếp tục hoàn thiện việc trang trí khánh tiết và cơ sở vật chất cho ngày bầu cử, tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Vân Anh