Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri

Chiều 5/3, các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 4 có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn các phường, xã: Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Tam Dương, Tam Đảo và Hội Thịnh.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tầm nhìn và định hướng cụ thể gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Tại hội nghị, cử tri các phường, xã bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như các nội dung cam kết của các ứng cử viên. Cử tri kiến nghị nếu các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp; tăng cường các lớp bồi dưỡng pháp luật, chuyển đổi số cho Nhân dân; quan tâm chế độ tiền lương đối với cán bộ cơ sở sau sáp nhập; chăm lo các đối tượng yếu thế; đồng thời quan tâm hơn tới các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 4, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Lê Dũng