Đại hội Liên chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2028

Chiều 5/3, Liên chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2028. Dự đại hội có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng hội viên được triệu tập.

Về phía Hội Nhà báo tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Liên chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2026-2028.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Liên chi hội Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ được hợp nhất từ 5 Chi hội gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ; Báo Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc; Báo Vĩnh Phúc; Báo Hoà Bình. Hiện nay, Liên chi hội Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ có 327 hội viên sinh hoạt tại 4 Chi hội trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ, các Chi hội trước khi hợp nhất và Liên chi hội Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ sau hợp nhất đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc.

100% hội viên có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt huyết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động Hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan và lĩnh vực báo chí.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với Nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng thời tập trung truyền thông đậm nét về các sự kiện lớn của tỉnh như: Sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội Đảng các cấp; các kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Phú Thọ mới, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân đối với chủ trương lớn của đất nước, của tỉnh.

Công tác tuyên truyền đã có những bước đột phá, đổi mới rõ nét, chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng nâng cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân.

Đã có gần 1.600 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hơn 100 tác phẩm của hội viên thuộc các Chi hội được Hội Nhà báo Việt Nam duyệt hỗ trợ kinh phí đầu tư sáng tạo.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí đạt kết quả cao, được Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp loại 6/9 cơ quan báo chí của cả nước đạt loại xuất sắc. Hội viên các Chi hội, Liên chi hội luôn tích cực tham gia các giải báo chí quốc gia và các ban, bộ, ngành Trung ương phát động trong đó nhiều tác phẩm đạt giải cao.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết vào dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028, cụ thể: Phấn đấu 95% cán bộ, hội viên tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định mới của Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 1 đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Phấn đấu mỗi năm có từ 3 tác phẩm trở lên đạt giải tại các giải báo chí Trung ương, các bộ, ngành.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Liên chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Liên chi hội trong cơ quan hợp nhất - Ban Thư ký nhiệm kỳ cần tiếp tục nỗ lực xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, hoạt động thực chất.

Sinh hoạt Hội phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, không hình thức. Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị cụ thể cho hội viên. Phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; mỗi hội viên, nhà báo phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”.

Đồng chí lưu ý trong bối cảnh chuyển đổi số, Liên chi hội cần khuyến khích hội viên làm chủ công nghệ mới, nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung số, dữ liệu để tạo ra nhiều tác phẩm có chiều sâu, có sức lan tỏa xã hội. Khơi dậy và phát huy cao độ những tiềm năng, lợi thế về nhân lực chất lượng, kỹ thuật, khả năng tích hợp, chuyển đổi số và ưu thế vượt trội của một cơ quan báo chí chủ lực, đa loại hình, phương tiện duy nhất của tỉnh sau hợp nhất.

Phấn đấu mỗi năm có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, các giải báo chí của Trung ương; xây dựng được những “thương hiệu” nhà báo Đất Tổ trong từng lĩnh vực.

Đoàn chủ tịch điều hành tại đại hội.

Với truyền thống của các cơ quan báo chí trước đây, với nền tảng tổ chức mới và khát vọng đổi mới, Liên chi hội Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ sẽ trở thành Liên chi hội tiêu biểu của Hội Nhà báo Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào thi đua của Hội Nhà báo tỉnh, góp phần xây dựng Báo và PTTH Phú Thọ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn.

Tại đại hội đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Thư ký Liên chi hội Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2026-2028; quyết định về việc chỉ định Ban Thư ký các Chi hội trực thuộc Liên chi hội; quyết định chỉ định đại biểu của Liên chi hội dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đặng Chí Thành - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ được chỉ định giữ chức Thư ký Liên chi hội.

Đức Anh