Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương

Ngày 5/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở nội vụ và các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến công tác phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính và việc triển khai đánh giá, xếp hạng các sở, ngành và công chức nhà nước (KPI) và các nội dung quan trọng khác trong lĩnh vực Nội vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã báo cáo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Văn bản xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc quản lý, phân cấp; quy định cụ thể nội dung quản lý về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, dự thảo phân định trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường báo cáo các Tờ trình, Đề án do Sở tham mưu trình tại hội nghị.

Sở Nội vụ cũng báo cáo Tờ trình về việc quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình đề xuất quy định khung số lượng, tên gọi và chức năng các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phù hợp các nghị định của Chính phủ và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Theo đó, tổng số phòng chuyên môn cấp xã toàn tỉnh không vượt quá 666 phòng, tăng 74 phòng so với hiện nay. Cụ thể, 74 xã, phường được bố trí 5 phòng chuyên môn theo tiêu chí loại hình đơn vị hành chính, yếu tố đặc thù và quy mô dân số; 74 xã còn lại giữ nguyên 4 phòng.

Đồng thời, Tờ trình đề xuất phương án phân định lại chức năng các phòng theo hướng tăng cường chuyên môn hóa, giảm tải khối lượng công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp xã.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở ngành, địa phương, phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý đối với các tờ trình của Sở Nội Vụ; đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến thảo luận tại hội nghị, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện tờ trình, quyết định, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và chủ trương chung của Trung ương là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tạo khung pháp lý minh bạch trong quản lý tổ chức bộ máy; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo bộ máy tổ chức hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không có khoảng trống...

Về quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng các phòng chuyên môn tương đương thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với phương án 3. Theo đó: Đối với các xã, phường được bố trí 5 phòng chuyên môn: Tách Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị và Phòng Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chuyển một số chức năng của Phòng Văn hóa - Xã hội về Văn phòng HĐND và UBND cấp xã. Giữ nguyên Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ cũng báo cáo về việc tham mưu triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cơ quan hành chính và công chức (KPI) theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ khó, phức tạp, nhiệm vụ mới mang tính đột phá. Vì vậy, việc triển khai được thực hiện theo lộ trình từng bước, không ồ ạt, thực hiện thí điểm trước khi triển khai trên toàn tỉnh nhưng phải đảm bảo tính tiên phong, đi đầu và hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành cùng vào cuộc. Trên cơ sở khung đánh giá chung của Sở Nội vụ, các sở, ngành xây dựng ban hành tiêu chí cụ thể, điểm chấm kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức và công chức gắn với kết quả sản phẩm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đánh giá theo KPI thông qua ứng dụng phần mềm quản lý công việc phục vụ đánh giá theo vị trí việc làm, sản phẩm công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chạy thử phần mềm đến 30/6, sau đó trên cơ sở kết quả thực tế, các sở ngành sẽ cho ý kiến để quyết định phương án tối ưu.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đối với Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ rà soát toàn bộ nguồn lực thực hiện, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ; làm rõ lộ trình, hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí theo hướng cụ thể, đo lường được. Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại buổi họp và hoàn thiện đề án.

Cho ý kiến vào Đề án cải cách hành chính, tinh giản thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động tích cực của Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan trong việc xây dựng Đề án.

Tuy nhiên, cần rà soát lại tên đề án, nghị quyết, xác định khâu nào là khâu đột phá, khâu trọng tâm. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thật kỹ, cấu trúc lại đề án, bổ sung và hoàn thiện.

Quang cảnh hội nghị.

Cho ý kiến đối với nội dung Tờ trình ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định đây là nhiệm vụ cần thiết.

Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ rà soát, lấy ý kiến lại một lần nữa từ các xã, phường để đảm bảo không bỏ sót nội dung đào tạo thiết yếu. Từ đó tổng hợp, điều chỉnh lại tiêu đề kế hoạch cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện các bước lấy ý kiến, kế hoạch sẽ được phê duyệt để triển khai sớm nhất.

Đinh Vũ