Bình Tuyền sẵn sàng cho ngày hội non sông

Đến thời điểm nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại xã Bình Tuyền đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Bình Tuyền tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Bình Tuyền diễn ra khẩn trương và sôi động hơn bao giờ hết. Trên các trục đường chính, các khu dân cư đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng những tấm pano, áp phích chào mừng. Cử tri đang náo nức mong chờ đến ngày cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn những đại biểu đủ tâm, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, cả hệ thống chính trị ở Bình Tuyền đã vào cuộc với tinh thần “khẩn trương nhưng thận trọng”. Mọi khâu từ hiệp thương, rà soát danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện đúng quy trình pháp luật.

Ghi nhận tại điểm bầu cử nhà văn hóa thôn Bá Hương, mọi điều kiện về cơ sở vật chất và trang trí khánh tiết đã được thực hiện chu đáo, trang trọng.

Ông Dương Văn Sàng - Trưởng thôn Bá Hương cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử nhà văn hóa thôn Bá Hương đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc niêm yết danh sách các ứng cử viên để cử tri dễ dàng theo dõi, giám sát và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bầu. Bên cạnh việc trang trí khánh tiết, các phương án phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cử tri khi đi thực hiện quyền công dân.

Tại Bình Tuyền, không khí bầu cử không chỉ dừng lại tuyên truyền trực quan mà còn thấm sâu vào tư duy, trách nhiệm của mỗi người dân. Ông Dương Văn Nhiều, cử tri thôn Bá Hương cho biết: “Với tôi, lá phiếu là vinh dự và trách nhiệm. Qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ mình không chỉ bầu cho một cá nhân mà là bầu cho tương lai phát triển của quê hương. Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu để người mình chọn phải thực sự đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, biết đem trí tuệ và tâm huyết để đóng góp cho sự đi lên của quê hương, đất nước”.

Niềm tự hào, háo hức ấy cũng lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ. Em Nguyễn Văn Lượng, thôn Bắc Kế chia sẻ: “Lần đầu được nhận thẻ cử tri, em cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành. Em đã chủ động tìm hiểu thêm thông tin về các ứng cử viên qua mạng xã hội và trang thông tin điện tử của địa phương để có cái nhìn đa chiều. Em kỳ vọng các đại biểu trẻ sẽ mang đến luồng gió mới, trong đó quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên khu vực nông thôn”.

Lãnh đạo xã Bình Tuyền kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tại điểm bầu cử nhà văn hóa thôn Bá Hương.

Trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền cho biết: Trên địa bàn xã có hơn 18.500 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 23 tổ thuộc 7 Đơn vị bầu cử. Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị.

Xác định tuyên truyền là “chìa khóa” để nâng cao nhận thức cho người dân và cử tri, xã Bình Tuyền đã triển khai chiến dịch thông tin đa chiều. Theo đó, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống như hệ thống loa phát thanh cơ sở mà xã còn khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ và truyền thông lưu động.

Song song đó, công tác chỉnh trang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm cũng được đẩy mạnh. Các đơn vị dịch vụ công ích phối hợp cùng Nhân dân tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, tạo diện mạo, cảnh quan sạch, đẹp trước ngày hội lớn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Bình Tuyền sẽ diễn ra thành công, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân trên địa bàn.

Trần Tỉnh