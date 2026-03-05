Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri 2 phường Phúc Yên và Xuân Hòa

Ngày 5/3, tại phường Xuân Hòa, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 gồm 5 ứng cử viên: Vương Kim Ánh - Phó Trưởng ban Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Phú Thọ; Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội khóa XV; Trần Thị Thanh Vân - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ; Bùi Thị Hải Yến - chuyên viên Phòng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Các ứng cử viên tham gia vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin tới cử tri danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, đồng thời giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định quyết tâm chính trị cao và cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để phản ánh trung thực, đầy đủ tới Quốc hội; tích cực đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách.

Cử tri phường Xuân Hòa tin tưởng và kỳ vọng vào các chương trình hành động của ứng cử viên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đề ra, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội, đáp ứng sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

Kim Liên