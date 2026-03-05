Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Chiều 5/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Imarket Việt Nam do ông Kim Hak Jae - Tổng Giám đốc (CEO) làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Imarket Việt Nam Kim Hak Jae tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Imarket Việt Nam đã thông tin với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư và định hướng phát triển một số dự án trên địa bàn. Trong đó có nội dung phát triển khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, tập trung thu hút các ngành công nghiệp linh kiện, vật liệu và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi kế hoạch ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào việc thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án phát triển khu công nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự quan tâm của Imarket Việt Nam đối với môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn coi trọng thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Imarket Việt Nam tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện ký kết theo quy định.

Đinh Vũ