Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Chiều 5/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Imarket Việt Nam do ông Kim Hak Jae - Tổng Giám đốc (CEO) làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Imarket Việt Nam Kim Hak Jae tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Imarket Việt Nam đã thông tin với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư và định hướng phát triển một số dự án trên địa bàn. Trong đó có nội dung phát triển khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, tập trung thu hút các ngành công nghiệp linh kiện, vật liệu và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi kế hoạch ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào việc thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án phát triển khu công nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự quan tâm của Imarket Việt Nam đối với môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn coi trọng thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Imarket Việt Nam tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện ký kết theo quy định.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Làm việc Việt nam Ban chấp hành trung ương đảng Công ty tỉnh Phú Thọ Khu công nghiệp Phát triển công nghiệp Sản xuất công nghệ cao Tổng giám đốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng về ngày hội non sông

Hướng về ngày hội non sông
2026-03-05 15:42:00

baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long