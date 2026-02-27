Ăn cướp lên giọng la làng

Những luận điệu kêu oan, bênh vực cho đối tượng khủng bố từng gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam của các tổ chức phản động, chống phá ở hải ngoại đã hoàn toàn mất chỗ dựa khi Y Quynh Bdap bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp thừa nhận hành vi chỉ đạo vụ khủng bố tại Đắk Lắk trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Sự thật được công bố công khai trước dư luận đã khiến các tổ chức vốn lâu nay ra sức xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc rơi vào thế bị động, lúng túng và bộc lộ rõ sự phi lý trong những luận điệu mà họ từng rêu rao. Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng không thể phủ nhận và lời thừa nhận trực tiếp của chính đối tượng, với bản chất ngoan cố và động cơ chính trị đen tối, các tổ chức này vẫn tiếp tục đưa ra những cái gọi là “thông cáo báo chí”, “báo cáo gửi quốc tế”, cố tình dựng lên các luận điệu xảo trá, đánh tráo khái niệm, thay trắng đổi đen nhằm phục vụ mưu đồ chống phá Việt Nam.

Y Quynh Bdap - đối tượng cầm đầu vụ khủng bố ngày 11/6/2023 nhận tội trên sóng truyền hình. Ảnh: VTV

Ngay sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng phóng sự phản ánh chân thực hình ảnh, lời nói của Y Quynh Bdap, trong đó đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và bày tỏ sự ăn năn, hối cải, tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” đã vội vã đăng tải trên mạng xã hội cái gọi là “Thông cáo báo chí phát hành ngay lập tức”, cho rằng lời thú nhận là “dàn dựng”, “bị ép buộc”, đồng thời phủ nhận trắng trợn sự thật đã được chính đối tượng công khai thừa nhận. Tiếp đó, chúng tiếp tục tung ra bài viết với tiêu đề “Báo cáo với quốc tế”, sử dụng giọng điệu vu cáo, lập luận mơ hồ, thiếu căn cứ, cáo buộc vô căn cứ rằng Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và thao túng truyền thông.

Trên thực tế, tổ chức “Người Thượng vì công lý”, tên tiếng Anh là Montagnard Stand for Justice (MSFJ), do Y Quynh Bdap cùng một số đối tượng khác thành lập vào tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023. Đây là tổ chức khủng bố hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện và tiến hành các hoạt động khủng bố, giết hại cán bộ, người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và Nhân dân nhằm mưu đồ thành lập “nhà nước riêng” tại khu vực Tây Nguyên.

Với phương thức này, ngay sau khi thành lập tổ chức “Người Thượng vì công lý”, Y Quynh Bdap đã trực tiếp móc nối, liên lạc với các đối tượng cầm đầu nhóm “Lính Đêga”, hứa hẹn cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện và chỉ đạo nhóm này thực hiện vụ tấn công khủng bố vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Rạng sáng ngày 11/6/2023, các đối tượng mang theo nhiều loại vũ khí quân dụng, tổ chức tấn công, giết hại 4 cán bộ Công an, 1 Bí thư xã, 1 Chủ tịch xã và 3 người dân; làm bị thương 2 cán bộ Công an xã; bắt cóc 3 người dân làm con tin; đốt phá tài sản của chính quyền và người dân, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Tháng 8/2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố, truy nã Y Quynh Bdap - Thành viên của tổ chức “Người Thượng vì công lý” về tội khủng bố theo Điều 299 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tháng 1/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt Y Quynh Bdap 10 năm tù giam. Thời điểm xét xử, Y Quynh Bdap và các đối tượng khác đang lẩn trốn tại nước ngoài.

Ngày 26/11/2025, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bdap. Việc dẫn độ đối tượng này đã được Việt Nam hoàn tất đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật hai nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam, Thái Lan là thành viên. Phạm nhân được đối xử công bằng, nhân đạo, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Được tạo điều kiện thăm nuôi phạm nhân đang giam giữ theo quy định của pháp luật, chị H Phê Ra Bdap (em gái của Y Quynh Bdap) cho biết: “Anh Quynh bảo là trong trại giam có quan tâm đến anh Quynh, ăn uống sinh hoạt bình thường”.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Y Quynh Bdap đã cúi đầu nhận tội: “Trong vụ việc ngày 11/6/2023, tổ chức của chúng tôi là một trong những tổ chức tham gia vụ khủng bố đó, bản thân tôi đã chỉ đạo trong vụ việc tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu. Bản thân đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là tới gia đình nạn nhân và những người bị hại, tôi mong gia đình tha tội cho tôi”.

Luận điệu xuyên tạc của tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý”.

Công lý, sự thật luôn có sức mạnh tự thân, không gì có thể thay đổi, bóp méo được. Y Quynh Bdap đã trực tiếp trả lời trước ống kính truyền hình, khẳng định quá trình khai báo là tự nguyện. Thái độ hối hận và những lời xin lỗi gia đình nạn nhân là minh chứng rõ nhất cho sự thức tỉnh trước pháp luật. Thừa nhận tội lỗi, ăn năn hối cải cũng là con đường duy nhất hiện nay để Y Quynh Bdap nhận được sự khoan hồng theo tinh thần nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Thế nên việc kêu gào, xuyên tạc sự thật, chống phá của tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” cùng bè lũ phản động, chống phá không những không giúp ích được gì cho Y Quynh Bdap mà trái lại còn gây hại cho y. Chúng chỉ kêu gào cho có, chứ thừa hiểu hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” này chẳng mảy may có tác dụng với Việt Nam - Một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thượng tôn pháp luật và vị thế trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Thực chất, chúng hoàn toàn không quan tâm gì đến Y Quynh Bdap mà chỉ coi y là một con rối rẻ tiền nhằm phục vụ mưu đồ chính trị đen tối. Ngay khi nhận thấy không còn khả năng hoạt động và đã nhận tội, những tổ chức này sẵn sàng “khai tử" tên tuổi của y để tìm kiếm những “con rối” mới trẻ hơn, dễ kích động hơn. Số phận của kẻ khủng bố trong tù không nằm trong chương trình nghị sự của chúng.

Việc Y Quynh Bdap nhận tội trên sóng truyền hình không chỉ là sự thừa nhận hành vi sai trái mà còn là cái tát đau đớn vào mặt những kẻ đang cố gắng “tẩy trắng” cho y. Lời thú tội của y cũng cho thấy một sự thật cay đắng: Khi đối mặt với bản án của pháp luật và sự phán xét của lương tâm, kẻ thủ ác mới nhận ra mình đã bị lợi dụng và bỏ rơi bởi chính những “đồng minh” mà y từng tin tưởng.

Các thế lực chống phá không bao giờ quan tâm đến nhân quyền, lại càng không quan tâm đến cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên hay số phận cá nhân Y Quynh Bdap. Chúng chỉ quan tâm đến việc tạo ra bất ổn. Y Quynh Bdap đã sai lầm khi chọn làm công cụ cho cái ác, và cái kết ngày hôm nay chính là minh chứng cho việc: Kẻ bán rẻ Tổ quốc để làm con rối cho ngoại bang sẽ bị vứt bỏ khi đã hết giá trị sử dụng.

Trung Tín