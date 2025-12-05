Đại biểu HĐND xã Yên Lạc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Sáng 5/12, Thường trực HĐND xã Yên Lạc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lại Hữu Tuyển - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng đông đảo cử tri xã Yên Lạc.

Các đại biểu HĐND xã Yên Lạc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa I.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Thường trực HĐND, UBND xã Yên Lạc thông tin đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa I; kết quả hoạt động của HĐND; tình hình phát triển KT-XH của xã năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả xã Yên Lạc đạt được trong năm 2025, nhất là sau 5 tháng sáp nhập. Tại hội nghị, các cử tri quan tâm đến các lĩnh vực: Môi trường, đất đai, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng... Trong đó, đề nghị các sở, ngành, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Lạc quan tâm đầu tư làm mương tiêu thoát nước qua đường 305 - khu vực thôn Chi Chỉ để tránh gây ngập úng đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn; quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu nghĩa trang; quan tâm quy hoạch diện tích công viên cây xanh, khu công cộng để phục vụ nhu cầu hoạt động chung của người dân. Đảng ủy tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, nhất là cấp ủy ở thôn dân cư; tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng...

Cử tri Nguyễn Văn Đa, thôn Chi Chỉ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã giao các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại hội nghị. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Hoàng Nga