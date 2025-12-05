Cụm thi đua số 1, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Sáng 5/12, Cụm thi đua số 1, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua số 1, ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ. Năm 2025, cụm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ “chưa có tiền lệ”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương phát động; tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tham mưu các nội dung công tác tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ là một trong hai địa phương trong cả nước hoàn thành sớm nhất việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở, vượt tiến độ theo yêu cầu của Trung ương 30 ngày. 9/9 tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch; nhân sự đại hội được chỉ định đảm bảo chất lượng, tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ có năng lực nổi trội tham gia cấp ủy và trình độ cấp ủy viên cơ bản được nâng cao.

Tích cực tham mưu hoàn thành hợp nhất, sáp nhập một số sở, ban, ngành và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; việc thẩm định, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan.

Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2026 ra mắt.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, 9/9 đơn vị trong cụm đã hoàn thành việc chuẩn hoá danh mục tổ chức đảng của các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, dữ liệu đảng viên và cập nhật thông tin căn cước công dân của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ. 100% đơn vị trong cụm đã hoàn thành đổi thẻ đảng viên mới và triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử...

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao kết quả Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm 2025. Đặc biệt là đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cấp ủy trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị; kịp thời tham mưu cấp ủy tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ban đầu để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng Cụm thi đua số 1 tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ. Đồng chí tin tưởng những kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ trong năm qua sẽ là nền tảng quan trọng để Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Thay mặt Cụm thi đua số 1, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa năm 2025 cho 3 tỉnh.

Hội nghị đã thông qua kết quả bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2025. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ là 1 trong 5 đơn vị trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ban Tổ chức Trung ương và là 1 trong 8 Ban Tổ chức trong toàn quốc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng là cụm trưởng Cụm thi đua số 1; các tỉnh Lào Cai, Lai Châu là cụm phó. Các đơn vị trong cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Trong chương trình, thay mặt Cụm thi đua số 1, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2025 cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La.

Nguyễn Huế