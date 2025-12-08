Trường THCS Gia Cẩm nâng cao chất lượng giáo dục

Với sự đoàn kết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giúp chất lượng giáo dục của Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì ngày càng nâng cao. Thời gian qua, trường tích cực đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, nâng cao vai trò của cán bộ, giáo viên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo dựng được niềm tin của học sinh và phụ huynh.

Trường THCS Gia Cẩm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Năm học 2025 – 2026, Trường THCS Gia Cẩm đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và bồi dưỡng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những kết quả nổi bật của năm học trước là nền tảng quan trọng để nhà trường tự tin triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này.

Với bề dày 39 năm xây dựng và phát triển, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục có truyền thống chất lượng trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Cô và trò Trường THCS Gia Cẩm thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, Trường THCS Gia Cẩm đặc biệt chú trọng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các môn văn hóa và các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao... Chọn cử và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi dành cho học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhằm phát hiện, phát triển năng lực, phẩm chất đặc biệt của học sinh. Năm học 2024 – 2025, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực: 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 190/316 học sinh đỗ vào các trường THPT, trong đó đỗ vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương 12 em, Trường THPT Việt Trì 121 em, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì 12 em, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì 28 em và các trường THPT khác 17 em.

Học sinh nhà trường đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học; 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2025 – 2026, trường có 1.928 học sinh với 84 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhà trường phấn đấu tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt trên 92%, có 26 học sinh đỗ Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trên 65% học sinh tốt nghiệp đỗ vào các trường THPT công lập...

Nhà trường tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên các phòng học bộ môn, phòng tin học, thiết bị dạy học hiện đại; sửa chữa, bổ sung bàn ghế, máy tính, thiết bị thực hành. Công tác thư viện, học liệu, sách giáo khoa được bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, bổ sung giáo viên còn thiếu ở các môn Tin học, Lịch sử, Công nghệ... đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai học bạ số, quản lý số; tích cực áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản trị. Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, hướng nghiệp, phân luồng sau THCS được tổ chức linh hoạt, hiệu quả.

Trường THCS Gia Cẩm tiếp tục duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Học sinh hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được tạo điều kiện tối đa để học tập và hòa nhập.

Cô Ngô Thị Bích Liên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường xác định năm học 2025 – 2026 là thời điểm quan trọng để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập trung xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; phát huy tối đa năng lực của đội ngũ giáo viên; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Với sự hỗ trợ của các cấp quản lý giáo dục và sự đồng hành của phụ huynh, trường quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra và giữ vững vị thế là một trong những đơn vị có chất lượng cao của phường Việt Trì.

Với tinh thần “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Gia Cẩm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 – 2026, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của phường Việt Trì.

Hạnh Thúy