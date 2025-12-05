Khơi nguồn đam mê cho trẻ

Giáo dục mầm non là viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng ước mơ và tương lai của trẻ. Vì thế, Trường Mầm non Khả Cửu, xã Khả Cửu đã đưa mô hình giáo dục STEM vào chương trình giảng dạy cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tìm hiểu thực tế; nhằm khuyến khích sự tò mò, khám phá để tạo hứng thú, khơi dậy tư duy sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Các bé lớp 5 tuổi học toán qua những trò chơi, đồ vật xung quanh.

Gần 9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Khả Cửu, cảm nhận đầu tiên khi ghé thăm lớp học của các bé 3, 4, 5 tuổi là không khí học rất sôi nổi. Thay vì ngồi nghe giảng theo cách truyền thống, trẻ được tham gia các hoạt động STEM phong phú, khám phá thế giới xung quanh bằng trải nghiệm các mô hình thực tế. Những ánh mắt rạng rỡ, tiếng cười giòn tan vang khắp lớp chính là minh chứng cho một buổi học đầy niềm vui và yêu thương. Trong lớp, góc học STEM là điểm nhấn được bố trí theo hướng mở với những đồ chơi, nguyên vật liệu phong phú, ngăn nắp và thẩm mỹ. Những chai nhựa, bìa màu, cốc giấy, các vật liệu tái chế... với nhiều màu sắc, nơi trẻ quan sát hiện tượng khoa học, thử nghiệm âm thanh, hay thỏa sức tưởng tượng với những tạo hình độc đáo. Mỗi góc nhỏ là một bài học trực quan, giúp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc, tư duy và sự sáng tạo. Ngoài lớp học, trải dài từ hành lang, sảnh, cầu thang cũng trở thành những góc sáng tạo, hình ảnh động vật dễ thương, họa tiết hoa lá để tạo không gian học tập và vui chơi sáng tạo, năng động cho trẻ.

Tại lớp mẫu giáo 5 tuổi, cô và trò đang thực hiện tiết học sáng tạo “Toán học có khó không”. Các bé được học toán qua những trò chơi, những đồ vật xung quanh mình. Cô giáo Hà Thị Thảo cho biết: “Được làm quen với toán học sớm sẽ giúp trẻ phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ tốt là bước đệm cho sự phát triển tương lai”. Với chủ đề “Ngôi nhà của bé”, các con ở lớp 3 tuổi, nhận biết ngôi nhà là nơi bé sống cùng ông bà, cha mẹ và người thân yêu. Trong ngôi nhà có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm... và các đồ dùng như bàn, ghế, giường, tủ, tivi, quạt. Các con sẽ được học cách giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và biết giúp đỡ bố mẹ bằng những việc nhỏ vừa sức như cất đồ chơi, gấp chăn, lau bàn... Thông qua hoạt động này, các con không chỉ mở rộng vốn hiểu biết mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng quan sát và tình cảm yêu thương đối với gia đình - mái ấm thân quen của mỗi người.

Cô giáo Trần Thị Vỹ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Khả Cửu cho biết: “Giáo dục STEM cho trẻ mầm non được thực hiện qua những thí nghiệm đơn giản, trò chơi lắp ghép hay khám phá thiên nhiên để trẻ hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và thái độ tích cực với việc học. Chính cách tiếp cận này giúp lớp học luôn sôi nổi, trẻ mạnh dạn tham gia và thể hiện bản thân. Trong mỗi giờ học, giáo viên khuyến khích trẻ trải nghiệm, khám phá, thực hành thông qua chơi, quan sát và làm việc nhóm. Giáo viên cũng đổi mới cách đặt câu hỏi, tập trung đánh giá qua hành vi, thái độ, kỹ năng và mức độ hứng thú của trẻ trong toàn bộ hoạt động”.

Việc ứng dụng giáo dục STEM ở các bậc học nói chung và ở Trường Mầm non Khả Cửu nói riêng là một phương pháp giáo dục tích hợp, lồng ghép các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các hoạt động trải nghiệm, vui chơi thực tế. Mục tiêu là giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kích thích trí tưởng tượng, cách giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng nền tảng cho việc học tập sau này.

Thúy Hằng