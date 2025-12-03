Phú Thọ triển khai thực hiện Nghị quyết hỗ trợ học sinh, giáo viên tham gia bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi

Ngày 2/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2416/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngày 2/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ban hành văn bản số 2416/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên các trường THPT chuyên; học sinh và giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn đội tuyển dự thi học sinh giỏi và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.

Cô và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì thi đua dạy tốt, học tốt.

Theo đó, các trường THPT chuyên Hùng Vương, Vĩnh Phúc và Hoàng Văn Thụ tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; mời giáo viên, chuyên gia đầu ngành tham gia bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển. Các đơn vị chịu trách nhiệm lập dự toán, thanh toán, quyết toán chế độ, chính sách đúng quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, minh bạch, đầy đủ chứng từ.

Đối với các trường THPT không chuyên có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia hoặc quốc tế, Sở GD&ĐT yêu cầu thông tin đầy đủ về Nghị quyết tới giáo viên, phụ huynh và học sinh; phối hợp với các trường chuyên trong thực hiện chế độ, chính sách; tạo điều kiện cho giáo viên được triệu tập tham gia công tác bồi dưỡng đội tuyển.

UBND các xã, phường được giao chỉ đạo các trường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; phối hợp với Sở GD&ĐT và các phòng chuyên môn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh và giáo viên tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật ở các cấp.

Việc triển khai Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt – học tốt, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Hiền Mai