Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 2/12, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THPT năm 2025.

Các đại biểu dự cuộc thi.

Tham gia cuộc thi có 500 thí sinh đến từ 5 trường gồm: Trường Phổ thông Liên cấp Newton Vĩnh Phúc và các Trường THPT Trần Phú, Lê Xoay, Nguyễn Viết Xuân, Yên Lạc.

Cổ động viên cổ vũ sôi nổi các phần thi của học sinh

Cuộc thi được tổ chức với 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo, nhiều phần thi giàu tính giáo dục với các vấn đề thực tế học sinh đang gặp, các tiểu phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ và trang phục mang thông điệp văn hóa giao thông...

Phần thi chào hỏi của Trường THPT Trần Phú

Phần thi kiến thức của các đội thi

Phần thi tiểu phẩm của Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Cuộc thi cũng trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn minh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện, kỷ cương trong trường học. Thông qua cuộc thi các em có thêm những bài học bổ ích, thiết thực và dễ nhớ để áp dụng vào thực tế cuộc sống.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội thi.

Dương Chung


