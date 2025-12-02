{title}
{publish}
{head}
Ngày 2/12, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THPT năm 2025.
Các đại biểu dự cuộc thi.
Tham gia cuộc thi có 500 thí sinh đến từ 5 trường gồm: Trường Phổ thông Liên cấp Newton Vĩnh Phúc và các Trường THPT Trần Phú, Lê Xoay, Nguyễn Viết Xuân, Yên Lạc.
Cổ động viên cổ vũ sôi nổi các phần thi của học sinh
Cuộc thi được tổ chức với 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo, nhiều phần thi giàu tính giáo dục với các vấn đề thực tế học sinh đang gặp, các tiểu phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ và trang phục mang thông điệp văn hóa giao thông...
Phần thi chào hỏi của Trường THPT Trần Phú
Phần thi kiến thức của các đội thi
Phần thi tiểu phẩm của Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Cuộc thi cũng trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn minh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện, kỷ cương trong trường học. Thông qua cuộc thi các em có thêm những bài học bổ ích, thiết thực và dễ nhớ để áp dụng vào thực tế cuộc sống.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội thi.
Dương Chung
Tại cuộc thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2025, cả 6 học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.
baophutho.vn Sáng 1/12, Trường Tiểu học Hương Sơn, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới...
baophutho.vn Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, việc trang bị năng lực...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh...
baophutho.vn Sáng 1/12, Trường THPT Hùng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.
Thảo luận về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu kỳ vọng vào những chính sách đột phá, trong đó có chính sách miễn phí sách giáo...
baophutho.vn Trong hành trình “trồng người” đầy gian khó, có những câu chuyện không chỉ chứa đựng tri thức mà còn tỏa sáng như biểu tượng của nghị lực phi...