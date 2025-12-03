Phú Thọ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 32 về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 2341/SGD&ĐT-KHTC ngày 27/11/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 28/10/2025 của HĐND tỉnh về quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Thanh Sơn, xã Thanh Sơn

Theo đó, các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt nguyên tắc thực hiện thu, chi đúng danh mục, đúng mục đích, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, không lạm thu, bảo đảm công khai - minh bạch - dân chủ.

Trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản đảm bảo tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh. Mức thu phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quy định tại Nghị quyết.

Cùng với đó, Nhà trường phải tổ chức hội nghị với Ban đại diện cha mẹ học sinh, sau đó tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh (từng lớp), thống nhất danh mục, dự toán, mức thu từng khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Căn cứ sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện. Công khai thông tin được xem là bước then chốt. Trước khi thu, cơ sở giáo dục buộc phải công khai mức thu, dự toán chi và các chính sách miễn, giảm theo đúng Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định liên quan.

Nhà trường có trách nhiệm niêm yết, đăng tải và thông tin qua nhiều hình thức để phụ huynh dễ dàng giám sát. Trong tổ chức thực hiện, nhà trường phải ký hợp đồng dịch vụ khi cần thiết theo quy định pháp luật; thu đúng thời điểm, không thu gộp nhiều khoản; quản lý và sử dụng nguồn thu đúng mục đích, đúng quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo, tổ chức trao đổi, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu, chi của từng trường, xác định mức thu cụ thể của từng khoản thu cho phù hợp, đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn về mức thu cho cùng một dịch vụ giữa các cơ sở giáo dục trên cùng một địa bàn, không thu vượt quá mức tối đa theo quy định; không thu những khoản (hoặc giảm trừ trong dự toán thu, chi) đã được ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác; thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm; quản lý, sử dụng các khoản thu đúng mục đích, đúng quy định;Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai theo đúng quy định của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; công khai đầy đủ nội dung, mức thu, nội dung chi, các chính sách miễn, giảm (nếu có) và quyết toán kinh phí thực hiện;Tổ chức kiểm tra tình hình thu chi tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định (nếu có). Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng, tập thể và cá nhân có liên quan thực hiện thu chi không đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý tài chính; tất cả các khoản thu, chi đều phải được mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán từng khoản thu; việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, công khai minh bạch; chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra khoản thu trái quy định, lạm thu, không công khai, thiếu minh bạch gây bức xúc trong nhân dân.

Phụ huynh học sinh tìm hiểu kỹ nội dung Nghị quyết phối hợp nhà trường thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết để tạo được đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh trong tổ chức thực hiện về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học...

