Bàn giao nguyên trạng Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng về Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Ngày 27/11/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1964/QĐ-SGD&ĐT về việc bàn giao nguyên trạng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Các đại biểu dự công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

Quyết định được ban hành căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (gọi tắt Quyết định số 2681/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025); Đề án số 2861/ĐA-UBND ngày 02/6/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Đề án sáp nhập nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ...

Theo nội dung Quyết định, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ sẽ tiếp nhận toàn bộ nguyên trạng nhà trường, bao gồm hồ sơ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; tài chính; tài sản; cùng các nội dung theo Đề án đã được phê duyệt. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng có trách nhiệm bàn giao trung thực, đầy đủ và đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Sở Giáo dục và Đào tạo giao các phòng chức năng cùng hai cơ sở giáo dục liên quan phối hợp triển khai việc bàn giao và tiếp nhận theo đúng quy định.

Hiền Mai


Hiền Mai

