Khai mạc hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT lần thứ nhất, năm 2025 cụm I

Ngày 4/12, tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2025 cụm I.
Tham dự hội thi tại cụm I có 342 học sinh đến từ 38 Trường THPT. Các thí sinh sẽ trải qua các môn thi bao gồm: Tháo lắp súng tiểu liên AK; Bắn súng tiểu liên AK; Kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Chạy vũ trang 800m; ném lựu đạn trúng đích và đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng.
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự
Hội thi được tổ chức tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tác phong, tinh thần kỷ luật; đồng thời là dịp để các cơ sở giáo dục đánh giá chất lượng dạy - học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.
Kết quả Hội thi cũng là cơ sở để Sở GD&ĐT tuyển chọn đội tuyển, tập luyện tham gia Hội thi Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức thời gian tới.
Các đoàn vận động viên bước vào phần thi điều lệnh đội ngũ
