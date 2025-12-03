Chung tay xây dựng văn hóa giao thông trong trường học

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong lứa tuổi học sinh, ngay từ đầu năm học 2025–2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sinh động, thu hút hàng nghìn học sinh và giáo viên tham gia. Từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đến các buổi ngoại khóa trực quan, sinh động đã trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, góp phần tạo nên chuyển biến rõ nét trong ý thức tham gia giao thông của lứa tuổi học đường.

Các em học sinh THPT Long Châu Sa, xã Lâm Thao chấp hành quy định dừng, dắt xe vào khu cực sân trường

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Tại Trường THPT Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, mỗi buổi sáng trước giờ học khoảng 30 phút, khu vực cổng trường luôn tấp nập nhưng trật tự. Phần lớn học sinh đi xe đạp và xe đạp điện đều đội mũ bảo hiểm và xuống xe theo đúng quy định. Sự chuyển biến này có được từ chính những buổi tuyên truyền thường xuyên do giáo viên phối hợp với Công an xã thực hiện, lồng ghép vào các tiết học ngoại khóa hay môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... Cô giáo Lý Thị Chất – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đưa kiến thức ATGT vào trường học giống như một môn học chính khóa. Chúng tôi muốn các em hình thành thói quen, tính tự giác khi tham gia giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh Trường THPT Thanh Thủy, xã Thanh Thủy tham gia buổi ngoại khóa tuyên truyền luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Hiện toàn xã Lâm Thao đã duy trì 16 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã và các trường học. Chỉ tính từ đầu năm học đến nay, Công an xã đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 11.000 lượt người; đồng thời cho hơn 4.700 lượt học sinh và giáo viên ký cam kết không vi phạm ATGT, không giao xe cho người không đủ điều kiện.

Thiếu tá Trần Tiến Dũng – Trưởng Công an xã Lâm Thao cho biết: Nhờ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tình trạng ùn tắc, va chạm trước cổng trường giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành của phụ huynh và học sinh được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh...

Việc đảm bảo ATGT trường học không chỉ là trách nhiệm giữa nhà trường, học sinh mà còn là sự vào cuộc của các bậc phụ huynh, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học, bởi đa phần ở lứa tuổi này, bố mẹ thường đưa đón con đi học bằng ô tô, xe máy. Do đó, Trường tiểu học Chính Nghĩa, phường Thanh Miếu đã xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, văn hóa đưa, đón học sinh, hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định, theo từng khối lớp đã được phân định trước, tránh tình trạng đỗ ngang, dọc làm xáo trộn, tắc nghẽn giao thông. Đồng thời, các thầy cô giáo tuyên truyền cho các em kiến thức ATGT bằng các bức tranh, biển báo, câu đối, bài hát hay các chương trình ngoại khóa, giúp các em hình thành ý thức chấp hành ATGT. Nhờ sự vào cuộc tích cực của nhà trường, ý thức chấp hành tốt của phụ huynh, học sinh và phối hợp với lực lượng công an phường trong việc điều động xe, phân luồng nên khu vực Trường tiểu học Chính Nghĩa ít xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Sự vào cuộc đồng bộ

Ngay từ đầu năm học, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Các nội dung tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa vi phạm ATGT và các tệ nạn xã hội, giúp học sinh hiểu biết pháp luật và hình thành ý thức tự giác tuân thủ.

Xác định rõ vai trò của giáo dục trong việc phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông, Sở giáo dục và đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác giáo dục và xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT trong trường học. Sở yêu cầu 100% nhà trường tuyên truyền pháp luật về ATGT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát nội dung tuyên truyền qua loa phát thanh vào giờ ra chơi và tan học; đồng thời tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...Theo đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luận về trật tự an toàn giao thông trong toàn ngành giáo dục.

Học sinh Trường tiểu học Chính Nghĩa, phường Thanh Miếu tham gia buổi ngoại khóa phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong trường học, ngay từ đầu năm học 2025–2026, lực lượng công an xã, phường đã trực tiếp tuyên truyền cho học sinh những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện an toàn. Học sinh được nhấn mạnh về độ tuổi điều khiển phương tiện, các hành vi bị cấm như chở quá số người, sử dụng điện thoại khi lái xe, dàn hàng ngang... và thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận diện biển báo, xử lý tình huống trên đường.

Nhiều trường học tổ chức thi vẽ tranh, thi tìm hiểu luật, sân khấu hóa tiểu phẩm, thành lập Câu lạc bộ văn hóa giao thông, tạo sân chơi để học sinh rèn kỹ năng ATGT. Theo ghi nhận, vi phạm ATGT trong học sinh giảm rõ rệt; nhiều em trở thành “tuyên truyền viên nhí”, nhắc nhở bạn bè, người thân chấp hành quy định.

Công tác tuyên truyền ATGT trong trường học góp phần giảm tai nạn, vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh, đồng thời là giải pháp quan trọng thực hiện chiến lược “phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa” các hành vi vi phạm pháp luật.

Mộc Lâm