Trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025

Sáng 6/12,Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025 và phát động Cuộc thi, Hội thi năm 2026.

Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Bạn Dân tộc HĐND tỉnh; GS.TS Nguyễn Huy Ngọc Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2025 đã thu hút được hàng ngàn mô hình, sản phẩm tham gia; quá trình chấm, xét giải ở cấp cơ sở đã lựa chọn 230 mô hình, sản phẩm gửi tham gia Cuộc thi cấp tỉnh, phân theo lĩnh vực: Sản phẩm thân thiện với môi trường: 63 mô hình, sản phẩm, chiếm 27,4%; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em: 38 mô hình, sản phẩm, chiếm 16,5%; phần mềm tin học: 27 sản phẩm, chiếm 11,7%; đồ dùng dành cho học tập: 56 mô hình, sản phẩm, chiếm 24,4%; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế: 46 mô hình, sản phẩm, chiếm 20%.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng

Các Hội đồng chung khảo đã chấm và đề nghị Ban Tổ chức xem xét quyết định trao giải cho 50 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2025. Công tác đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi được Hội đồng giám khảo thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng, đánh giá kỹ về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

Kết quả, Trưởng Ban Tổ chức đã ký quyết định trao 50 giải cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi năm 2025, gồm: 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 30 giải Khuyến khích; trong đó, mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 06 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng là 225 triệu đồng. Để kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, triển khai, đóng góp vào sự thành công của Cuộc thi năm 2025, Ban Tổ chức đã có quyết định khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả giải Nhất Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng và đoạt giải Cuộc thi Toàn quốc lần thứ 21.

Kết thúc công tác đánh giá, xét giải Cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lựa chọn, đề cử 25 mô hình, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 21 năm 2025, kết quả, Phú Thọ có 02 mô hình đạt giải khuyến khích toàn quốc.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ mới tăng mạnh so với từng tỉnh riêng rẽ trước sáp nhập, cụ thể năm 2025 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã nhận được 147 hồ sơ công trình, giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đủ điều kiện theo quy định của Ban Tổ chức (tăng 94 hồ sơ so với năm 2024), trong đó phân theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 23 hồ sơ; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải có 27 hồ sơ; Vật liệu, hóa chất, năng lượng có 14 hồ sơ; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trườn có 19 hồ sơ; Y, dược có 23 hồ sơ; Khoa học quản lý, Giáo dục và đào tạo và lĩnh vực khác có 41 hồ sơ.

Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể

Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các cá nhân.

Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tiến hành phân loại, hiệp thương với các trường đại học, cao đẳng, đơn vị khoa học ở trong và ngoài tỉnh thành lập 6 hội đồng xét giải đánh giá các công trình, giải pháp theo quy định; kết quả qua 2 vòng đánh giá xét giải, sơ khảo (ngày 10/11/2025) và chung khảo (ngày 17,18/11/2025) đã có 74 công trình, giải pháp được 06 Hội đồng xét giải đề nghị Trưởng Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ký quyết định công nhận và đề nghị trao giải.

Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc và rất khẩn trương, Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã có quyết định trao giải cho 74 công trình, giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025 của 6 lĩnh vực, gồm: 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 18 giải Ba, 44 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng là 948 triệu đồng, đồng thời, có quyết định thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ phát động Cuộc thi, Hội thi năm 2026.

Hạnh Thúy