Bế mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT lần thứ nhất, năm 2025 cụm I

Chiều 6/12, tại Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bế mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT lần thứ nhất, năm 2025 cụm I.

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

Hội thi được tổ chức từ ngày 4 - 6/12 thu hút 342 học sinh đến từ 38 trường THPT. Các thí sinh trải qua các môn thi bao gồm: Tháo lắp súng tiểu liên AK; Bắn súng tiểu liên AK; Kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Chạy vũ trang 800m; ném lựu đạn trúng đích và đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao. Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận đạt giải ở nội dung cá nhân.

Dựa trên thành tích của từng đội và các nội dung thi, Ban Tổ chức đã giải Nhất toàn đoàn cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì; giải Nhì thuộc về Trường THPT: Minh Đài, Văn Miếu; giải Ba thuộc về Trường THPT: Phương Xá, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Chuyên Hùng Vương và Giải Khuyến khích thuộc về các trường THPT: Tản Đà, Hiền Đa, Trung Giáp, Việt Trì. Ngoài ra Ban Tổ chức cũng trao 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 45 giải Ba và 60 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bế mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT lần thứ nhất, năm 2025 cụm I

Hạnh Thúy