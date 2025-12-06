Trường Mầm non Thanh Minh - Điểm sáng giáo dục mầm non

Sau 13 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT, cùng sự ủng hộ tích cực của phụ huynh và học sinh, Trường Mầm non Thanh Minh không ngừng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Yên. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, năm 2023 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nơi thu hút trẻ

Hoạt động phát triển vận động theo chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Những năm qua, Trường Mầm non Thanh Minh tạo dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đến trường đều có cơ hội phát triển năng khiếu và tập làm quen với môi trường giáo dục. Mục tiêu của nhà trường là phấn đấu trở thành trường mầm non có chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu. Quy mô trường được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị không ngừng được bổ sung, đến nay nhà trường có khuôn viên rộng 7.000m2, đảm bảo diện tích sử dụng và sân chơi đạt 1,5m2/trẻ; có phòng bán trú, ngủ cho 100% học sinh. Hệ thống thư viện, phòng chức năng, điều hành, phòng thiết bị, phòng thể chất, nghệ thuật trang bị đàn, tủ đựng quần áo. Hệ thống nhà vệ sinh, vườn hoa được bố trí hợp lý, đạt chuẩn là điều kiện để nhà trường thực hiện tốt chế độ dinh dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. Nếu như năm học đầu mới thành lập, toàn trường có 3 lớp với 120 học sinh, đến nay có 15 lớp với 435 học sinh.

Điểm sáng chất lượng giáo dục toàn diện

Với phương châm “thầy có tốt thì trò mới”, những năm qua, nhà trường luôn coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Mặc dù 100% giáo viên là nữ, bận con nhỏ nhưng đã luôn khắc phục khó khăn tham gia các khoá học bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nhiều cô giáo đã trở thành giáo viên dạy giỏi, có uy tín, tiêu biểu là các cô giáo Nguyễn Thị Thu Thúy, Trần Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Cúc, Hoàng Thị Hoàn...

Năm học 2024-2025, toàn trường có 435 học sinh chia làm 15 lớp; với 36 cán bộ giáo viên (28 giáo viên cơ hữu), 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả xếp loại năm học: 100% trẻ đạt yêu cầu theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT; 100% trẻ ở bán trú được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, không có trẻ bị ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Kết quả trên các mặt giáo dục: Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 97%, tỷ lệ bé ngoan đạt 100%. 100% trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển độ tuổi; trẻ có nhận thức khá, tốt nhà trẻ đạt 97,3%; trẻ mẫu giáo có nhận thức khá, tốt đạt 97%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 1,5%, tỷ lệ trẻ thể thấp còi còn 1,5%; trẻ thừa cân, béo phì giảm 2,4% so với đầu năm. 100% giáo viên được đánh giá xếp loại khá, tốt; 21% giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% giáo viên có báo cáo đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là việc khai thác phần mềm Nutrikid vào khẩu phần ăn và ứng dụng phần mềm Happykids vào các trò chơi giáo dục kiến thức cho trẻ.

Xây dựng trường học hạnh phúc

Trường Mầm non Thanh Minh tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2025-2026.

Để tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và xây dựng trường học hạnh phúc, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện “chắp cánh ước mơ” cho trẻ, Trường Mầm non Thanh Minh đã đưa ra các giải pháp chính: Tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, Ban Giám hiệu. Cán bộ, giáo viên phải gương mẫu trong công việc, tác phong, lối sống và là trung tâm đoàn kết, phát huy khả năng của từng người; phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn đào tạo của từng người. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên và của ngành, gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Hai tốt”. Coi trọng công tác kiểm định chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết, trách nhiệm và đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, thành thạo tin học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, xây dựng tập thể vững mạnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hướng, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp tỉnh chia sẻ: Dù mới về trường công tác 3 năm, nhưng tôi nhận thấy ở đây môi trường giáo dục tốt, tôi muốn gắn bó lâu dài với nhà trường.

Xuân Hùng