Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết các chương trình xây dựng văn hóa học đường

Sáng 5/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (2018–2025); sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg về xây dựng văn hóa học đường và Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng (2021–2030). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ.

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018–2025”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 về tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường và Quyết định số 1895/CT-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” đã tạo cơ sở, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ cho toàn ngành.

Qua 8 năm thực hiện các chỉ thị, quyết định đã tạo chuyển biến rõ trong nhận thức và hành vi của học sinh, góp phần cải thiện môi trường văn hóa học đường. Trong đó, kết quả nổi bật là môi trường giáo dục được cải thiện theo hướng “xanh – sạch – đẹp – an toàn – thân thiện – hạnh phúc”. Việc xây dựng trường học “xanh, sạch, đẹp, an toàn” và nhân rộng các mô hình như “Trường học hạnh phúc” đã tạo ra những không gian giáo dục tích cực, nơi học sinh, sinh viên cảm thấy được an toàn, tôn trọng và có động lực học tập, rèn luyện. Nhiều trường học chú trọng xây dựng cảnh quan sư phạm, không gian xanh, sạch; quy tắc ứng xử văn minh, tôn trọng, yêu thương; nói không với bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử. Không ít nhà trường trở thành “không gian văn hóa”, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, góp phần nuôi dưỡng tình yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè và khát vọng vươn lên của người học.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận tập trung vào các vấn đề: Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tăng cường phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục nhân cách, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, khả thi về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng trong thời gian tới, gắn với triển khai các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị.

